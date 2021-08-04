RE-MENT是日本食玩雜貨製造商，1998年創立之初以生產手機吊飾等小玩具崛起，之後又藉著微型玩具得到進入食玩市場發展的機會。如今，RE-MENT還開發出了自家原創商品「微縮場景（Petit Sample）系列」，與其他知名品牌如迪士尼、Sanrio等合作推出的各式商品，也受到藏家與粉絲的熱烈歡迎。這次介紹的主題便是RE-MENT與Pokemon合作推出的精美盒玩，特別挑出五套別具巧思的設計來跟大家分享。



1.星降之夜Starrium

以璀璨星月為舞台的「星降之夜Starrium」充滿了魔幻趣味，說到星星自然少不了祈願寶可夢基拉祈的登場，飄降的身姿就像妖精下凡一樣可愛。該系列推出的人氣角色還有伊布家族的月亮伊布與太陽伊布，日月相望的擺設就是在暗示廣大粉絲們一定要成對收藏啦！沙奈朵、拉普拉斯的優雅也教人看了十分陶醉。

+ 3

RE-MENT在近期甚至預告了，今年10月準備發售星星系列第二彈「閃耀之星的祈願」，淘氣的拍拍搭檔、可愛的夢幻與伽勒爾小火馬都是新作亮點。

2.花杯收集

花杯系列也是非常經典，結合插花元素的創意讓這套作品獨樹一格，能夠同時賞玩寶可夢、花藝、盛杯三種魅力的幸福實在是太吸引人啦！看可愛的比卡超、伊貝、白海獅、奇異草、六尾與夢夢的華麗共演，心情就像參加一場下午茶派對一樣開心。

+ 3

當然受歡迎的系列就會出現續作，花杯系列也出了第二彈，多了皮寶寶和波克比、九尾、美麗花、波加曼、索羅亞的加入。對植物有點研究的人或許已經發現了，其實選用的花卉都藏有設計者的構想，像是擁有神秘力量的九尾身旁就出現了彼岸花，而幼年寶可夢則有蒲公英、菊花這類象徵純淨的花朵陪襯。

▼▼▼點擊睇埋其他3款！▼▼▼

+ 16

RE-MENT 的新作總是帶給大家無限驚喜，不知擄獲多少盒玩愛好者的心。還有熱愛寶可夢的忠實粉絲們，如果看到讓人心動不已的玩意，下手可要趁早，不然等到絕版才嚷著要收就怕來不及啦。

延伸閱讀：Pokemon晶燦鑽石/明亮珍珠重製登場 寶可夢傳說阿爾宙斯更吸引？▼▼▼

+ 26

+ 25

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】