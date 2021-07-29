《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）才剛上市不久，就已經引發許多玩家熱議，而眾多的寶可夢相信也讓不少剛入手的玩家難以選擇。大師級玩家─大丸近日上傳了一部攻略影片，介紹幾隻適合新手在初期選用的角色，還在猶豫該入手哪些寶可夢的玩家趕緊繼續往下看！



▼▼▼點擊即睇新手推薦＆不建議選用角色▼▼▼

+ 9

T1最推薦的7隻角色

以打野角色來說，T1推薦使用耿鬼以及捷拉奧拉，而若是單排的情況下則更推薦使用耿鬼。射手的話推薦閃焰王牌，除了技能都相當強力以外，高輸出和攻擊距離長都讓閃焰王牌在場上更具優勢。

說完了刺客和射手，鬥士角色推薦怪力，又坦又硬且移動速度快，後期一打五都不是問題，又被戲稱為寶可夢「館長」。防禦型角色則是推薦有最強坦克之稱的卡比獸，除抗打能力高以外，還有許多可以回復自身HP的招式。

輔助角推薦白蓬蓬，搭配道具「學習裝置」，可使角色在經驗落後時提高經驗，讓升級事半功倍，在低等級的情況下發揮最大輔助效果，加上白蓬蓬自身的補血技能，是現行版本中最適合新手使用的輔助角色。

法師部分建議選用阿羅拉九尾，招式推薦用「魔法閃耀」搭配「暴風雪」，或是「極光幕」搭配「魔法閃耀」，也可以點「雪崩」來製造出冰牆以阻礙對手。

T1推薦角色：耿鬼、捷拉奧拉、閃焰王牌、怪力、卡比獸、白蓬蓬、阿羅拉九尾

相關圖輯：容易上手強力精靈推薦 戰鬥道具、持有物配搭▼▼▼

+ 40

T2推薦角色

深受大家喜愛的角色─皮卡丘，是個在初期也適合選用的角色，但隨著排位升高，對手越來越強的情況下，皮卡丘算是從頭到尾都穩定的角色，直到大後期才比較弱一點。另外T2也推薦呆殼獸，對上刺客相對有利，又被稱作是「刺客的殺手」，不過單排比較不建議選用。

T2鬥士方面，推薦選用岩殿居蟹，搭配招式「破殼」，可以使移動速度上升，再加上「十字剪」技能可以在場上橫衝直撞，可謂是《寶可夢大集結》最自由的角色。打野方面推薦路卡利歐，屬於前期相當強大但後期較弱勢的角色。

相關圖輯：10大快速變強心得 打怪必做一個設定勝率UP▼▼▼

+ 38

T2推薦角色：皮卡丘、呆殼獸、岩殿居蟹、路卡利歐

除了上述的推薦角色以外，當然也有部份角色是目前較不建議選用的，如妙蛙花、胖可丁、魔牆人偶等，現階段就只能盼望官方透過更新的方式讓這些大家熟悉的角色變強一點。

《寶可夢大集結》現已在Nintendo Switch上市，預計於9月發行Android和iOS版本。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】