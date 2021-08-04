【東京奧運2020／奧運巴士／選手村】日本東京奧運會進入倒數階段，將於今個周末（8月8日）閉幕，但各種問題和意外依然接二連三地發生，日前有奧運巴士司機撞車後不顧而去，又有外國選手醉酒滋事而被奧組委嚴重警告，讓民眾頭痛不已。最近有日本媒體收到來自巴士司機團體投訴，表示奧組委安排的宿舍環境強差人意，強迫他們20人共用浴室和廁所，沒有任何防疫措施，形容「隨時爆發連環感染也不意外！」知情者更公開房間內部照片，網民也看不過眼：「簡直是差別待遇！」



今屆奧運有超過600間巴士及運輸公司協助接載選手，巴士司機來自全國不同地方，為了奧運而上京工作。日本新聞媒體「TBS NEWS」收到一名來自關西的奧運巴士司機投訴，他在上月為了協助接載奧運會選手和工作人員而來到東京，並於奧組委安排的宿舍暫住。然而這些奧運會「幕後功臣」卻被差別對待，居住環境強差人意，甚至連最基本的防疫措施也沒有。這位司機公開了多張宿舍的內部照片，他表示房間連最基本的一人一廁也沒有，同層的20位司機要共用浴室和2個廁所，防疫意識非常差。

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同場加映：東京奧運｜伊藤美誠洗腦式教育曝光 母親每晚床邊催眠「贏中國」

日本乒乓球女子代表伊藤美誠於今屆奧運奪得佳績，早前與拍檔水谷隼混雙賽事奪金後，再於7月29日贏得女子單打銅牌，創下日本隊奧運記錄。其實伊藤美誠曾經在里約奧運預賽擊敗中國乒乓球前一姐丁寧，今年僅20歲便有如此優秀表現，大部分歸功於其母親的地獄式培訓和教育。她從2歲開始接觸乒乓球，伊藤媽媽要求每天至少進行7小時練習，就連睡覺時也要在女兒耳邊催眠說：「你要打敗中國」！

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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