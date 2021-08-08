東京奧運閉幕︱10大運動神作延續熱血　足球小將第6、最經典是它

東京奧運2020看到這麼多選手精彩表現是不是讓你蠢蠢欲動，也讓許多網友開始討論有哪些超熱血的「運動神作」讓人燃起想運動的慾望！



今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查網友熱議的寫實派運動漫畫，沒有超能力元素，只有「青春」、「汗水」、「淚水」這些少年運動漫畫必備要素，看完讓你立馬想起身運動！

NO.10 衝鋒21

《衝鋒21》是以美式足球為題材的運動漫畫，由細緻畫風出名的村田雄介負責作畫。

內容講述因跑腿而有過人速度的小早川瀨那加入美式足球社，從超級新手到成為日本代表隊球員之一，儘管弱小只要努力練習，及渴望進步的心仍能成為令敵人懼怕的敵人。但許多讀者惋惜《衝鋒21》的結局收得不夠圓滿，儘管已完結超過10年還是會出現討論文章。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月26日至2021年07月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『寫實運動動漫作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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