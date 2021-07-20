東京奧運︱5大運動神作　《男兒當入樽》到《排球少年》青春熱血

隨著東京奧運的到來，為不少人在這艱困的時期帶來一些期望的曙光，能透過這些熱血、揮灑汗水、追逐夢想的過程，重新燃起對運動的熱情！然而，在奧運開始之前不仿可以先看看超熱血的「運動類型動畫」解個癮，題材更是五花八門，舉凡球類運動、賽跑、單車⋯⋯等等，總是會讓人一看就停不下來。而這也讓小編想到過去學生時期著迷於籃球和慢跑的日子，那種義無反顧以及不斷想要挑戰自我的心情，無論是成功的喜悅或失敗的懊悔，至今仍讓人感到回味無窮。



而今次，小編特別挑選了「5 部」超熱血的運動動畫神作，就是要帶大家重新回到青春的時光，重溫那些年義無反顧的熱血吧！

▼▼▼按圖即睇5部超熱血的「運動動畫」必看神作▼▼▼

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