Netflix︱5套歐美動畫神作盤點　《Rick and Morty》絕非小孩卡通

說到動漫畫，想必大家都會異口同聲說出許多部膾炙人口，並且幾乎成為共同記憶的作品，比如《烏龍派出所》、《名偵探柯南》、《海賊王》，或是近年火熱的《鬼滅之刃》以及《咒術迴戰》等等。不過，除了這些來自日本動漫畫之外，你的記憶之中是否留意到有那麼幾部作品，同樣深植人心，作品之中總是帶著更多戲謔和時事梗。



沒錯，從小到大陪伴我們的「卡通頻道」，或是專屬於成人的動畫作品《阿森一族》，這些歐美動畫作品跨越了無數個世代，成為了我們心中最美好的記憶之一。儘管，有時候這些作品可能「不太適合」提供給小孩觀看，但在我們小的時候我們喜歡它的娛樂性質，長大之後卻更看重了他故事之中背後的含義。而近幾年 Netflix 十分積極的收錄了許多動畫，期望帶給大批觀眾新奇的觀賞體驗，其中不外乎涵蓋了「人氣超爆棚」的歐美動畫神作，本週就帶大家一起來看看吧！

▼▼▼即睇5套Netflix歐美人氣爆棚動畫！！！▼▼▼

+ 21

相關圖輯：Home Office半日煲得晒！Netflix 5部至緊湊外語驚悚短劇推薦

+ 20

延伸閱讀：

《頂上戰爭》海軍到底動員多少戰力？最上川下山 透過數據算出實際人數、令人大讚 ” 尾田老師你也太細了”！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】