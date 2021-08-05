東京奧運8月8日將閉幕。除了看精彩的賽事之外，不少人都會留意帥哥美女運動員，例如英國的跳水王子戴利、韓國的足球界臉孔天才鄭勝元等。以下這20個韓星，如果沒當藝人的話，都極有可能會在奧運上看見他們呢！《Opener》和大家看看有哪些運動員出身的韓星！



【1】金曜漢

曾於選秀節目《PRODUCE X 101》拿第一名出道的金曜漢，現時是男團WEi的成員。在做歌手之前，他一直都是一名跆拳道選手。出身跆拳道世家的他，爸爸和爺爺都是跆拳道教練。而他就曾經在韓國的全國少年體育大會中取得2面金牌。有指如果他繼續當選手的話，很有可能就會代表韓國出戰跆拳道！

金曜漢

【2】宋仲基

人氣男演員宋仲基，曾經是「冰界王子」。在學期間，他曾經是一名短道競速滑冰代表選手。在小學至中學期間，當了6年大田市的代表。可惜最後因為最後因為腳踝受傷而被逼退出。

宋仲基

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【同場加映1】9位韓國男鮮肉運動員

除了認真觀看賽事之外，相信不少人都會趁機看看運動場上的俊男美女。讓《Opener》與大家看看9個來自韓國代表團的帥哥選手，其中足球界的鄭勝元更被譽為「足球界臉蛋天才」！

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【同場加映2】韓國選手零死角證件相靚絕全場

近日，一名日本網民就在Twitter上表示，每次看到有韓國選手出場的時候，都會被他們的證件相吸引著。於是，他將其他國家選手的證件照和韓國選手的比較，發覺韓國選手的照片「質素真的高很多」。《Opener》與大家對比一下香港、韓國、日本選手的證件照！

▼ ▼ ▼ 韓選手證件照▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼ 日選手證件照▼ ▼ ▼

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