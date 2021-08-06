【東京奧運2020／選手村／澳洲】早前澳洲奧運團隊在選手村內掛起8層樓高的巨型掛簾，上面寫著對日本的感激說話，這個窩心行為讓日本民眾對澳洲隊的好感度大增。然而，部份澳洲運動員離開東京時，卻在房間及客機上做出5大惡行，連日本航空（JAL）也忍不住要向澳洲奧委會發出書面投訴。澳洲選手團團長在記者會回應事件，怎料卻「說錯話」令日本網民更加憤怒！



較早時澳洲選手團在居住的樓層外，掛起兩幅約有8層樓高的巨型掛簾，上面寫著「THANK YOU」以及「衷心感謝（心より感謝いたします）」，對日本的熱情招待和付出表示感激，讓日本民眾留下良好印象，不少人留言稱讚「這是文明有禮之舉」。

可惜這個良好印象最近已破滅，據外國傳媒報道，澳洲的賽艇和欖球運動員於比賽結束後的深夜，於選手村內舉辦派對，有人喝得爛醉大吵大鬧，甚至破壞房間內的設施。此外，部份選手日前乘搭日本航空（JAL）客機返回悉尼途中，竟在機艙內脫下口罩高歌及喝酒，拒絕服從機組人員的指示，連航空公司也忍不住向澳洲奧委會投訴！

澳洲選手團團長Ian Chesterman事後召開記者會回應事件，然而他的解釋並沒有讓日本民眾平息怒氣，反而火上加油？！👇👇👇點擊圖片看澳洲選手5樣惡行及團長回應👇👇👇

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同場加映：東京奧運｜伊藤美誠洗腦式教育曝光 母親每晚床邊催眠「贏中國」

日本乒乓球女子代表伊藤美誠於今屆奧運奪得佳績，早前與拍檔水谷隼混雙賽事奪金後，再於7月29日贏得女子單打銅牌，創下日本隊奧運記錄。其實伊藤美誠曾經在里約奧運預賽擊敗中國乒乓球前一姐丁寧，今年僅20歲便有如此優秀表現，大部分歸功於其母親的地獄式培訓和教育。她從2歲開始接觸乒乓球，伊藤媽媽要求每天至少進行7小時練習，就連睡覺時也要在女兒耳邊催眠說：「你要打敗中國」！

👇👇👇點擊圖片看伊藤美誠「虎媽」的洗腦式乒乓球教育👇👇👇

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

👇👇👇點擊圖片看小山田圭吾的變態欺凌行為和人渣語錄👇👇👇

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