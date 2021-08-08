深田詠美、唯井真尋YouTube爆AV界4個潛規則　潮吹前要飲一種飲品

AV女優深田詠美早前在個人YouTube Channel上，邀請了另一大物女優唯井真尋亮相，分享AV界的拍攝潛規則，例如女優拍攝潮吹劇情前，原來會先喝一種飲品；此外，拍AV時竟不可以開冷氣？



AV女優深田詠美邀請了另一大物女優唯井真尋，分享AV界的拍攝潛規則。（影片截圖）

AV界人氣王深田詠美不時邀請嘉賓上其YouTube Channel大談業界秘聞，令觀眾看到鏡頭後的另一面。今次她找來了SOD王牌女優之一唯井真尋，聊到拍攝時的小辛酸時，更大爆業內潛規則、女優同男優之間的暗號，大家下次睇片時可以注意一下！

拍攝時要用超技術？

有時女優會上載自己的拍攝時間表，可見很多時一個場口，都會分開幾節拍攝，並不是一氣呵成。AV拍攝數以小時計，有時更會由朝拍到晚，因此過程中，導演會不時暫停一下，讓女優有機會補妝。如果拍攝最後筋疲力盡的激烈場面時，停下來為女優抹汗補妝，畫面上有機會變得不連戲。這個時候就要用超技術...

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同場加映：4大魔鬼身材寫真女星是運動高手 100米短跑12.8秒/投球速104公里

東京奧運舉行得如火如荼，一眾選手在賽場上盡力競技，在場外，原來有不少日本寫真女星都是隱世運動高手，有人100米跑出12秒8，有人棒球投球速度達103公里，想不到甜美臉蛋、魔鬼身材背後，一個二個都是體育好手。

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同場加映：2021上半年最受歡迎AV女優排名 妹系新人霸榜、三上悠亞只得第三

2021年上半年最受歡迎女優是誰？還在看三上悠亞？你已經落伍了！最近有網站引述了日本最大的成人影片銷售網站，上半年的排行榜，一向是大熱的三上悠亞只得第三！第二位是巨乳妹系新人！

排行榜由日本成人網站FANZA公佈，由於排行是以作品的累積銷售計算，可以說是fans們真金白銀地「投票」。令人意外的是，第二位是今年黑馬新人，而傳說級女優安齋拉拉只得第十四，實在令人非常意外。排行榜常勝軍三上悠亞只得第三，對手高橋聖子勉強守住第十位，當真長江後浪推前浪。而今次的榜首，更是那位傳說中的妹系女優。

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