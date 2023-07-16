JJ非男生唯一高潮部位！醫生列男生最敏感部位TOP7　這部位排第一

男生們有沒有一刻覺得「射精」為你帶來的性快感越來越淡?泌尿科醫生於YouTube頻道上分享到，常常有不少病人表示即使自己有恆常的自慰和性生活，但「高潮」所帶來的快感卻越來越薄弱，因而向他求救尋求解決方法，為此醫生表示，其實男生身上並非單單只有「陰莖」一個地方為你帶來性的快感，觸碰男生以下的7個部位能讓你的「感覺」更強烈喔!



圖自「程威銘醫師Dr. DKK」YouTube頻道

泌尿科醫生程威銘於個人YouTube頻道中分享到，常常有不少病人向他求救表示，即使自己有恆常的自慰和性生活，但「高潮」所帶來的快感卻越來越薄弱，「射精」這件事好像變得「為射而射」，再也沒有當初那種「驚心動魄」的愉悅感，因而向他尋求重拾「高潮」的愉悅感的方法?程醫生表示，其實男生的身體除了生殖器外，還有很多不同的「敏感帶」，於性愛當中按這7個部位會讓男生感到更刺激，快感UPUPUP!

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1.陰囊

程醫生表示，有研究指出除了男生的生殖器外，陰囊都是讓男生擁有「性愉悅感」的第一名，醫生表示該處的皮膚對於男生來說是「相當敏感」，如果大家於自慰時用另一手同時撫摸陰囊的話，於高潮時大家的感覺會「更加明顯」!但醫生亦提醒，大家於撫摸時一定要輕輕溫柔的對待它喔!

2.耳朵

耳朵其實是一個擁有超多神經的部位，所以都是「超敏感」的地方，於性行為時撫摸或是輕輕咬另一半的耳朵的話，對方的「高潮」感覺會更加強烈。

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3.會陰部

男生的會陰部所指的就是「陰囊跟肛門中間」的區域，該處也是男生會感到「敏感」的地方，於自慰或性行為時，撫摸這個地方可能會讓男生有「不一樣的感受」，更容易達至高潮。

4.脖子

脖子相信對於不少人來說都是一個相對敏感的部位，每當有人一碰大家是不是都會立刻「縮一縮」呢，醫生表示於性愛時伴侶若輕輕地親吻對方的脖子，其實是可以令他「更加的銷魂」!

5.胸部+乳頭

大家是不是覺得只得女生會對胸部和乳頭感到敏感，其實男生的乳頭的敏感度都是「一樣的」，大家於愛愛時也可以嘗試輕輕撫摸喔，男生的感受很可能會大大不同喔!

6.屁股/肛門

研究中還指出，男生對屁股、肛門外的皮膚和肛門裡面都會同樣有不一樣的敏感度，對於達至高潮都會有所幫助，但醫生提醒記得要按情況使用潤滑液，不的話刺激過後，「屁股痛痛那就不太好了」。

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7.腰/腋下

研究中亦顯示，有些男生對於腰和腋下這兩個位置，觸碰時同樣都會有「性愉悅」的感覺，但若果對方是很怕「癢」的話，大家便要注意了，若對方突然笑場整個氣氛可能便會被破壞了喔!