性愛唔係越耐越好！許藍方揭「女性最愛激戰時間」：無乜男人做到

愛愛時間越久越好嗎？最美性學博士許藍方直言，別在執迷不悟了！她表示，對女性而言，最理想的性愛時長，包括「前戲、進入、後戲」加起來總共在30分鐘以內；同時透露，女生最喜歡的正戲時間是「7至13分鐘」左右，當女生達到高潮後，男性再射精是最好的，「但能做到的沒幾個」。



許藍方日前在YouTube頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」PO影片表示，許多男性一直有個迷思，就是激戰時間越久，女伴越容易滿足，越能展現自己的雄風，但對女性來說，總體時間最好在30分鐘以內，最多不超過40分鐘。

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許藍方指出，有研究顯示，正戲最好時間落於「7至13分鐘」；然而，這並不是表示你放進去2分鐘後，感到快要高潮時，就趕快再換個姿勢，「反正維持13分鐘不要射就好了」，而是7至13分鐘間，都可以一直摩擦，且是越快越好，等到女伴高潮後再射精，這才是最理想的。

雖然能做到的沒有幾個，但許藍方表示，與其去追求那個高潮時間，還不如回到前戲，讓女生先達到陰蒂高潮，後面陰道高潮的時間，就可以照自己的步調進行，「5分鐘也好，3分鐘也好，7分鐘也好，你想射就可以射」。

許藍方透露，若男生換姿勢太多、時間維持太久，女生就要一直重來；此等情況下，一來女性無法高潮就算了，二來她也沒辦法演這麼久，第三就是女生已無法維持興奮度，進而導致私密處越來越乾，非常不舒服。

許藍方解釋，事實上，女伴若能感到「你是愛我的」，就反而更能沉浸在彼此的歡愉之中，所以真的無須把重點擺在時間長短與否了。

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