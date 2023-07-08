男生一生射精量超過4000ml！ 醫生揭每次正常2-5ml:有1病才射不出

常常聽別人說男生們一生所射精的量就只有「兩支家庭裝可樂」，即約4000毫升，到底是不是真的？泌尿科醫生就表示「應該不止」！因為每個男生正常每次射精正常量大概有2-5毫升，即一年只射不夠270次，但醫生亦表示若發現精液突然減少很可能患一病！



圖自YouTube頻道

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曾任台灣泌尿專科的王祚軒醫生，於YouTube頻道「性治療研究室」表示，每個男生正常的射精量為2-5毫升，按平均約3毫升來說，若男生一生只能夠射「兩支家庭裝」4000毫升的量，由15歲開始自慰到65歲，即每年只射精不到「270次」，但按男生精力旺盛時期必「超過這個量」，讓他反問到「若是真的那55歲以後射出來是甚麼？是空氣嗎？」。

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王醫生補充道，雖然男生們正常每次的射精量是2-5毫升，但其實「射精量的多寡跟次數有關係！」，若大家真的連續或連日自慰和做愛多次，射精的量都會隨著減少，但如果你兩個禮拜甚至一個月才射一次，精液的量都會變得「非常非常多」。

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但醫生亦表示，大家若是正常的情況下，或很長時間一個月都沒有射精，但射出來的就只有「一點點」的話，這很有可能是內裡的精囊、前列腺等等地方出現「阻塞」問題，精液是精囊和前列腺分泌物「全部加在一起」而成，若有阻塞自然就「射不出來」！若大家發現這種情況就必定要盡快求醫！