由日本媒體「Model Press」主辦的男子高中生選拔比賽「男子高生ミスターコン」每年都發掘不少有演藝潛力的新星入行，而今屆比賽前哨戰結果已經出爐，並率先選出全日本最帥氣高中一年級生。不過，通過現場審查奪得冠軍的參賽者卻因為顏值太低而成為網民的討論焦點，有人留言形容「他長得像外星人」，認為其他進入決賽的男生更有資格奪冠！



今屆「全日本最帥男子高中一年級生」未有受疫情影響，日前（7月27日）於東京舉行決賽，由現場評審從八強參賽者當中選出冠軍。這個比賽對希望成為藝人的年輕男女來說是進入娛樂圈的「夢幻入場券」，第一名可獲得雜誌、電視劇和舞台劇等演出機會，即使是未能獲勝的決賽參賽者也可在大型時裝活動東京Girls Collection舞台上亮相，因此每屆比賽的競爭都非常激烈。

雖然每個人的審美標準都不同，但剛出爐的「最帥男子高中一年級生」冠軍卻被日本網民質疑得獎資格。早前各位入圍決賽的參賽者在官方網站上載個人資料相片，他因外貌俊俏而被選為「網絡投票特別獎」第一位，然而大家看到現場照片後便改變想法......

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同場加映：日本ViVi讀者選「國寶級美男2021」 NCT成員第9、多位小鮮肉上榜

日本人氣女性時尚雜誌《ViVi》每年都會舉辦「國寶級帥哥選舉」，今年也不例外，由超過30萬名日本及海外讀者選出2021年上半年度「最養眼美男子」頭15名，之前一直守住冠軍寶座的永瀨廉終於退下來榮登殿堂，多位小鮮肉上榜，包括曾迷倒AI人工智能的佐藤勝利、道枝駿佑和SM韓團NCT127的YUTA，到底今年誰會獲得2021日本第一美男子的頭銜呢？

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今次的選舉還增設了「ADULT部門」，選出在藝能界年資較高，但依然能保持帥氣與性感的男士們。上榜的包括「嵐」的成員、香港大熱男演員町田啓太和日版《大叔的愛》「田田」演員田中圭！👇👇👇點擊圖片看完整排名👇👇👇

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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