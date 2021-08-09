【農曆7月 / 鬼節 / 盂蘭盆節 / 7月14 】農曆7月就是俗稱的「鬼月」，也是傳統民俗中的「鬼門開」，相傳農曆7月靈體都會來到人間，因而坊間衍生出不少傳說和禁忌，一不小心觸犯禁忌，小心黑仔運氣衰整年，信不信由你！



《大叔的愛》劇照

相傳農曆7月「鬼門開」，靈體都會來到人間，坊間衍生出不少禁忌，到或有甚麼需要留意？有長輩提醒貪靚的女生們，農曆7月不要配戴過多飾物，或要取下身上的鈴噹。特別是晚上外出時，盡量不要佩戴會發出鈴噹聲響的飾物！

《大叔的愛》劇照

因為鈴聲是會吸引靈體，不論是會發出噹噹聲的飾物、手鏈還是鎖匙扣，農曆7月就盡量先別帶出街，免得靈體聽見鈴噹聲跟著你走。農曆7月有不少傳說和禁忌，一不小心觸犯禁忌，小心黑仔運氣衰整年！

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同場加映：乞食科Fresh Grad灰爆呻冇出路 網民忠告：有家底先好為興趣揀科

大學聯招（JUPAS）將於8月12日公佈結果，獲得大學錄取固然高興，不過高興過後，成為大學生自然又有新煩惱。近日有網民在連登討論區灰爆訴苦，指自己讀了「乞食科」，結果進修不果、想投入職場又處處碰釘，令他欲哭無淚，不少網民紛紛留言，給予一針見血的忠告。

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

👇👇👇究竟大BOSS係咩？記得睇到最後！👇👇👇

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點擊睇全文：18個自掘墳墓壞習慣 熄燈玩電話、唔刷牙 網民：衰呢樣遲早出事