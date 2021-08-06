每個地方都有屬於自己的文化，本地人習以為常，但外國人看來卻是充滿新鮮感，甚至有着難以接受的文化衝擊！近日有連登網民發文「一人一個外國朋友覺得奇怪但喺香港好平常嘅野」，引起網民紛紛留言，笑中有淚，讓人感嘆「是香港人才懂的痛」。



住屋空間不足令不少外國人震驚，同時亦是不少香港人的痛……（《香港愛情故事》劇照）

多個答案中，有的顯示出香港多元而獨特的飲食文化，例如打邊爐和叉燒意粉；有的則展示出香港人心急要快的一面，例如扶手電梯超快！而記者以下整理的15個文化衝擊，雖然香港人們已習以為常，但卻有着淡淡的悲傷……

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同場加映：15句老師Mean爆學生語錄

作為教師要為人師表，一言一行都應謹慎，當學生們的好榜樣。但老師都是一般人，總會有「失手」的時候，隨時一個衝動便將刻薄、甚至達18禁的真心話說出口，結果成為了不少學生的童年陰影！近日有網民在Facebook群組「90年代回憶」開PO，問及最難忘的老師說話，引來各方回憶，當中不乏老師「Mean爆」語錄，不止批評學生的成續、或批評外貌、甚至是詛咒！

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

👇👇👇究竟大BOSS係咩？記得睇到最後！👇👇👇

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點擊睇全文：18個自掘墳墓壞習慣 熄燈玩電話、唔刷牙 網民：衰呢樣遲早出事