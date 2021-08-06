東京奧運進入尾聲，香港運動員表現出色，身處香港的市民亦透過看直播，遠程支持集氣。今年香港多個電視台都有直播奧運賽事，大家可以瘋狂轉台睇比賽。有觀眾注意到，各台的賽事旁述，不時出現搞笑又抵死的評論，在緊張的賽事中，為大家帶來另類娛樂。



今年政府出資買入奧運的轉播權，多個電視台全天候直播賽事，一眾旁述亦落力講比賽。唱手鄭中近日在Facebook發文：

適逢奧運又嚟啦，大家肯定聽到好多「精彩」嘅旁述，我自己都聽唔少，聽到我肚都痛埋。。。笑到￼唔啱你哋又貢獻吓。我嚟先「開波嗰個就要決定個波去邊。」「李慧詩跌咗落復活賽，佢一定好想復活！」──鄭中基facebook



帖文一出，即引來大量網民留言，更有人回帶以前出現過，抵死又啜核的旁述，「得到一面金色的金牌！」、「如果繼續畀佢哋領先，佢哋就會贏。」連前體育記者伍家謙、導演谷德昭等都有留言分享，笑翻一眾網民。

👇👇👇按圖看網民分享香港旁述廢到笑語錄👇👇👇

+ 38

同場加映：出席東京奧運開幕變魔咒 大坂直美、桃田賢斗等日本名將全慘敗

東京奧運尚有幾天就完結，不少關鍵比賽已經塵埃落定，作為東道主的日本，雖然在獎牌榜上表現不錯，不過亦有不少項目，如網球、羽毛球、田徑等，都大熱倒灶。有網民發現，東京奧運的開幕式，似乎是一個魔咒，因為有份出席的運動員，在今屆都似乎冇運行。

👇👇👇按圖看開幕式魔咒下5個爆冷慘敗日本運動員👇👇👇

+ 7

東京奧運開幕首週10大名場面 張家朗奪金、伍家朗是港人永遠的痛

還記得張家朗奪金一刻的激動之情嗎？奧運開始了一星期，已經出現了很多振奮人心的故事，同樣也有不少罕見的有趣場面，更少不了奇人異事和膠事。大家還記得開幕時騰訊搞的大烏龍嗎？切掉台灣入場時不小心連中國的入場也錯過了，在名場面集合中可說是「先聲奪人」。《開罐》為大家整理了開幕至今的10個名場面，一起來看看吧。

👇👇👇按圖看奧運首週10個名場面👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：東京奧運開幕首週10大名場面 張家朗奪金、伍家朗是港人永遠的痛

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈