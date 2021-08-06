【東京奧運 / 奧運 / 戴利 / 海賊王 / 張家朗 / 李靜 / 石川祐希】東京奧運周日閉幕，除了緊張刺激的賽事外，場邊的窩心趣味小故事同樣「搶Fo」。英國跳水王子戴利場邊密密織冷衫、各國愛好動漫的選手致敬場面、黑貓宅急便工作人員5分鐘內超快即場搭建頒獎台⋯⋯ 場外場內同樣吸睛。



有「英國跳水王子」之稱的戴利（Tom Daley）早前入場觀看女子3公尺跳水決賽時，被o傳媒影到一直默默在觀眾席上織冷衫，其後「戴利織冷衫」就成為東奧獨有的風景。近日（6日）戴利在專門張貼自己編織作品的Instagram中，分享這件在全球觀眾見証下織成的東奧記念版冷衫全貌。

近日（6日）戴利在專門張貼自己編織作品的Instagram中，分享這件在全球觀眾見証下織成的東奧記念版冷衫全貌。（ Instagram / @madewithlovebytomdaley）

有網民笑指戴利織冷衫速度比自己家中的嫲嫲快，是自動生產線的速度。戴利指編織是自己在新冠疫情間開始學習的新技能 ，又指這個新興趣對他的跳水訓練有幫助，不但可以令他提升專注力，又可以減壓。

▼▼▼▼點擊看東京奧運9個搶Fo場邊故事▼▼▼▼

+ 36

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：東京奧運張家朗獲750萬、菲國選手有樓有地 金牌得主待遇大比併

【東京奧運2020／劍擊／張家朗 / 金牌 】東京奧運賽事進行得如火如荼，時隔25年後香港再有金牌入手，香港男子花劍代表張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌，全港興奮。同為奧運金牌得主，但不同地區各位選手的待遇大不同，到底哪個地區的金牌運動員獎金是最高呢？

▼▼▼▼點擊看各地金牌得主待遇大比併▼▼▼▼

+ 8

同場加映：東京奧運｜6個選手小迷信 Tom Daley必帶公仔、伍家朗球袋要咁擺

雖說專業運動員比賽，比的不只是選手們的實力，有時候亦有些少運氣成份。體壇中不少運動員，都會歸納出一套自我心理暗示的小怪癖來求取運氣。透過重複同樣的事情和動作帶來安全感，讓自己在賽場上感到一切都如平日般順利，為運動員帶來信心和心境上的平靜。如剛在東京奧運男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌的「英國跳水王子」Tom Daley 曾在訪問中表示，從小每次比賽都必定會帶一隻象徵幸運的馬騮公仔（Lucky Monkey）並放在池邊，比賽時看到會倍感安心。

▼▼▼▼點擊看6個奧運選手幸運小迷信▼▼▼▼

+ 7

同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

👇👇👇點擊網民們提議哪些運動！👇👇👇

+ 6

究竟真相係點？點擊全文睇：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 啦啦隊養眼 呢項全民有資格