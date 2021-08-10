ATV亞洲電視數碼媒體（亞視）近日舉辦2021亞洲小姐競選，芳齡37歲的「黃花閨女」薛影儀（阿儀）雖然落選，卻意外爆紅，更與ATV簽下藝人合約，連日來不斷出現於各大傳媒報導中，風頭可謂一時無兩。她的出現不但讓大家增添歡樂，更成功令不少人驚覺「原來亞視仲未執」！近日有網民以「一人N個好多人以為已執但事實仍存在嘅牌子」為題展開討論，結果發現原來如亞視般「永恆存在」的品牌還有不少！



芳齡37歲的薛影儀雖然落選，卻意外爆紅，更與ATV簽下藝人合約！（Instagram@ching_yee0205）

ATV靠「亞視一姐」薛影儀重新引起觀眾關注

不少網民提到一直以為亞視早已執笠，直到近日落選亞姐薛影儀（阿儀）突然爆紅，才驚覺原來ATV一直都在！更有網民表示沒想過原來亞視都有藝人和經理人，又道從來都沒看過亞視的作品或廣告，質疑公司究竟有沒有收入……

不過如亞視般零存在感的品牌其實還有許多，不少更紅極一時！👇👇👇點圖睇邊9個品牌原來仲未執👇👇👇

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