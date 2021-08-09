東京奧運日前（8日）正式結束，今屆除了香港運動員取得特別多獎牌外，電視台的「蝦碌嘢」亦一樣多不勝數，當中以無綫（TVB）特別多且讓人深刻，各種出錯和尷尬時刻可謂由頭帶到落尾。



（資料圖片／影片截圖）

特首林鄭月娥慘食檸檬 及後成功對話卻尷尬無比

「牛下女車神」李慧詩日前於單車爭先賽勇奪銅牌，賽後特首林鄭月娥到TVB接受訪問時，獲告知將有驚喜，就是與李慧詩視像通話，不過其後節目主持人卻稱李慧詩因「其他事務繁忙」而暫時聯絡不上。其後有網民發現，李慧詩當時正跟開電視進行訪問、更懷疑片中被李慧誌cut線的正是來自TVB的電話，結果成為大量網民恥笑的話題。其後二人雖然能成功對話，網民們卻表示「睇到好尷尬呀」。

除了以上的尷尬場面外，今屆TVB還帶給觀眾們不少「熱血沸騰」的時刻，一起來重溫！

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同場加映：張家朗成193劍神 6位港產劍擊手超高顏值

香港劍擊隊男子花劍代表張家朗早前歷史性殺入決賽並奪得金牌，為香港拿下有史以來第二面奧運金牌！奪金消息除了引起香港市民對張家朗的關注，其所屬的香港劍擊隊亦成為不少人茶餘飯後話題。有網民更眼利發現隊內有不少高顏值成員，表示「點解香港劍擊隊出特別多靚仔靚女」。下文將為大家介紹曾屬於港隊的6位劍擊男女神，讓大家大飽眼福！

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同場加映：跳水選手點解瘋狂沖身？池邊噴水有咩用？睇8個奧運項目冷知識

相信大家近期看跳水比賽時，用心留意各項細節的觀眾們都會有不少疑問，例如為何池邊總有噴水水柱？為何選手們總愛沖身？跳水前後都自備一條小毛巾又有甚麼原因？其實全都有原因！以小毛巾為例，其實是快乾吸水毛巾，選手常會用它來抹全身以防手腳濕滑影響跳水表現，另外亦有保暖作用！

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