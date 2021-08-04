【$5000消費券／消費券／電子消費券】第一期消費日前正式發放，各大商場以外，不少運動品牌網上商店一樣推出優惠減價促銷！《開罐 Opener》為大家精選了7大運動品牌網購優惠，全部可用消費券之餘，部分更有指定支付工具的尊屬優惠，包括adidas、Nike、PUMA及馬拉松等。



（Nike/adidas/Columbia/catalog）

【1】Nike

Nike網上商店由即日起8月15日，推出8月購物週優惠，買滿2件或以上指定產品，即有85折優惠！另外會員額外有買滿$1000送$500回贈！減價鞋款不乏人氣型號如Air Max 95、Air Force及RYZ 365！

另外有網店推出指定支付工具專屬優惠券，最多有$1000減$200優惠券！👇👇👇點擊圖片睇7大運動品牌網購優惠👇👇👇

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比較各品牌的優惠，其實大多於7至8折左右，加上當中不少品牌均有免運費優惠，因此基本優惠不算有太大分別，主要還是看該品牌是否你的心頭好。另外使用Alipay HK、WeChat Pay HK或Tap&Go的朋友們，則可考慮到有尊屬優惠的品牌如Catalog、馬拉松及ZALORA購物，以獲得折上折優惠。

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同場加映：消委會評測男士運動衫透氣快乾度 一名牌拎滿分

做運動很容易大汗淋漓，所以一件優質的運動上衣，首要條件一定是透氣快乾。消委會早前測試市面上15款男士運動上衣，價格由最平$80至最貴$450，以運動上衣的舒適程度（透水氣度、排汗快乾）、抗菌消臭表現、耐用程度及纖維成分四大方面去計算每件產品的總評分。

當中評分比重最高的分別是耐用程度（40%）及舒適程度（35%），當中舒適程度分為「透水氣度」及「排汗快乾度」兩大評分準則。究竟為何此兩方面如此重要？

👇👇👇點擊圖片睇運動衣舒適度兩大元素👇👇👇

點擊全文睇15件運動上衣評分：伍家朗球衣風波｜消委會評測男士運動衫透氣快乾度 一名牌拎滿分

同場加映：伍家朗同款FILA網球衣淘寶售¥439 客服：可穿來打羽毛球，透氣的

受球衣風波影響的港隊羽毛球選手伍家朗28日換上印有區旗的FILA球衣出戰第二場小組賽，但最終以局數0：2不敵對手。及後有網民發現這件來自FILA的新球衣其實是網球衣，規格上並不適合打羽毛球。究竟「真相」是怎樣，《開罐 Opener》記者發現淘寶天貓FILA官方旗艦店有售同款球衣，決定向客服問個究竟！

淘寶天貓FILA官方店有售同款球衣，售價¥439，以淘寶價來說絕不便宜。當中提及商品版型寬鬆、面料為100%聚酯纖維，但聚酯纖維吸汗能力並不高，加上網球衣理應是室外用，因此整體來說其實不適合用於打羽毛球。

那究竟此衣服能否穿來打羽毛球？若穿的人大汗會否不適合？衣球又是否速乾？

點擊全文睇客服點答：伍家朗同款FILA網球衣淘寶售¥439 客服：可穿來打羽毛球，透氣的