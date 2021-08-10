一句「口裡說不，身體卻很誠實。」為何會令日本網民大感震驚？中國駐大阪總領事館，8月4日一條語帶嘲諷，關於歐美各國進口新疆產品的Twitter，引起日本網民熱烈討論，到底發生甚麼事？



領事館在帖文中指出，歐美各國對新疆的抹黑毫無影響力，因2021年上半年，新疆對歐盟的出口額相較去年同期增加131％，對已經脫歐的英國，也增加了192.2％，指各國「口裡說不，身體卻很誠實。」帖文一出即引來大量日本網民關注，但大家都將重點放在「口裡說不」這句話！

在中國駐大阪總領事館的twitter中，這則帖文已經被刪除。

有日本網民指出，「口裡說不，身體卻很誠實。」一般用在AV片中的強姦情節上，指對方意識上拒絕，但身體卻起了反應。沒想到這句意思指「言行不一」的AV術語，慢慢已變成華語地區的日常生活用字，更出現在官方帖文，一時間網民議論紛紛，更沒想到一句話反映兩地文化差異。

其實在香港日常生活中，有不少常用的句子，都是源自AV，以下這6句說話，你知道出處嗎？

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同場加映：深田詠美、唯井真尋YouTube爆AV界4個潛規則 潮吹前要飲一種飲品

AV女優深田詠美早前在個人YouTube Channel上，邀請了另一大物女優唯井真尋亮相，分享AV界的拍攝潛規則，例如女優拍攝潮吹劇情前，原來會先喝一種飲品；此外，拍AV時竟不可以開冷氣？聊到拍攝時的小辛酸時，二人更大爆業內潛規則、女優同男優之間的暗號，大家下次睇片時可以注意一下！👇👇👇按圖看４個AV業內潛規則👇👇👇

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同場加映：2021上半年最受歡迎AV女優排名 妹系新人霸榜、三上悠亞只得第三

2021年上半年最受歡迎女優是誰？還在看三上悠亞？你已經落伍了！最近有網站引述了日本最大的成人影片銷售網站，上半年的排行榜，一向是大熱的三上悠亞只得第三！第二位是巨乳妹系新人！

排行榜由日本成人網站FANZA公佈，由於排行是以作品的累積銷售計算，可以說是fans們真金白銀地「投票」。令人意外的是，第二位是今年黑馬新人，而傳說級女優安齋拉拉只得第十四，實在令人非常意外。排行榜常勝軍三上悠亞只得第三，對手高橋聖子勉強守住第十位，當真長江後浪推前浪。而今次的榜首，更是那位傳說中的妹系女優。

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