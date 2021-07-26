東京奧運終於開鑼，一場場精彩比賽令觀眾大飽眼福，不過吸引觀眾的，又點止比賽咁簡單！開賽僅僅3日，已經出現多位滄海遺珠異國風情美女，成為場內場外的另類焦點。



奧運開幕幾日，尚有大量比賽仍未上演，不過已經不少美女運動員「先聲奪人」，成為網民的關注重點。對於已經看慣亞洲美女的網民來說，充滿異國風情的運動員，更是令人眼前一亮。這幾位在過去3日比賽或開幕式中亮相過的美女選手，又有沒有令你心動？

土耳其女排主將古妮絲表情多多。

中國女排在25日首場分組賽，被土耳其三比零橫掃，網民除了對中國慘敗大感意外，亦注意到土耳其女排主力之一古妮絲，有著不輸出明星的顏值，更找出了她的ig，發現她私下有趣的一面。

哈薩克三級跳遠運動員，作為持旗手入場時，以一襲白色長裙，及金髮髮髻，散出陣陣仙氣，被稱為開幕式中的最大亮點，究竟除下口罩的她是什麼樣？按下圖即睇清楚。

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同場加映：東京奧運｜8個日本運動員退役現況 木村沙織/栗原文音際遇差超大

日本排球仙女木村沙織、羽毛球界陳妍希栗原文音、跳水女神馬淵優佳，當年在賽場上風光無限，引退之後卻各有際遇。有人成為了KOL，IG上有超過35萬個FOLLOWER；有人丈夫出軌，但她不離不棄，結局卻令人意外；亦有人甘心當一名平凡人。

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同場加映：光明會卡牌預言東京奧運恐襲 曾講中新冠肺炎 拆解5個未來預言

1995年推出的卡牌遊戲《光明會新世界秩序》，內裡多張卡片，都圖文並茂地準確預言世界發生的大事，例如911事件、南亞大海嘯、新冠肺炎等等，引起大量網民拆解餘下尚未應驗的卡片，當中最為人津津樂道的，便是預言東京奧運會發生恐襲的一張，細心的網民連時間、地點都找了出來。

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