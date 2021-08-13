已經「穩定單身」一段時間的你，是否依然被商人們的情人節慶祝活動搞得疲憊不堪呢？
你知道嗎？除了我們所熟悉的 2 月 14 日西洋情人節、農曆七夕外，其實還有11個隱藏版情人節喔！這些應該都是去死去死團都摩拳擦掌的日子吧！下面就是 11 個你所不知道的隱藏版情人節！
1/14 日是「日記情人節」（Diary Day）：
跨年夜小倆口一起度過！在煙火下許下新年心願！過幾天到了1/14，也別忘了「日記情人節」！不妨趁著這天，互贈足夠紀錄一整年戀愛情事的日記本，象徵2人將攜手走過未來一年，並留下更多美好回憶。
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順帶一提，你也是「穩定單身中」嗎？
那麼下面的開心守則就獻給你啦！無論你是否一個人，請停止否定自己；沒有愛情也沒關係，單身的人，懂得投資與耕耘自己，花時間認識自己，悅納自己；快樂發自內心，就不必刻意說服自己「我很好」！
▼▼▼送你5個「穩定單身中」的開心守則！！！▼▼▼
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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】