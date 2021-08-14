唱歌許願完，蛋糕到底怎麼切？每每生日聚餐，軟軟的蛋糕要怎麼分配完絕對是門藝術，Twitter上有一位網友分享了切蛋糕的小技巧，簡單易學完全沒毛病，只要一張紙就能輕鬆搞定，網友看完直呼：「我怎麼沒想過」、「下次一定要試試」、「邏輯也太好！」



▼▼▼點撃即睇超簡單3步驟，以後連7個人都分到相同分量！▼▼▼

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日本推特主@mutoudegowasu為了讓人能輕鬆看懂，還細心地將這個小技巧用圖畫方式呈現，下次要均分蛋糕時，不妨試試這個簡單有趣又容易實現的方法，就能讓所有人都吃到一樣大小的蛋糕囉！

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