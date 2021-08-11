比星座更準！生日日期反映真實個性　11號易受騙、呢日出世最獨立

不少人喜歡用星座將人分門別類，但是將所有人分成12星座可能有失精準，日前網路上流傳從出生日期看真實個性，看過的人都準！快來看看你屬於哪一類吧！



出生日期：1.10.19.28

→不服輸、好勝心強

這幾天出生的人，喜歡表現又不服輸，這股拚勁讓他們在工作上都有很好的發展機會，但是處理感情卻也因過於強勢，常容易忽略另一半感受，吃不少苦頭。

▼▼▼你的出生日期決定性格，按圖即知是否符合！▼▼▼

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