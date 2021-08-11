【美斯 / 法甲/巴塞隆拿 / 巴塞 / 巴黎聖日耳門 / PSG 】阿根廷球王美斯淚別效力21年的西甲球會巴塞隆拿，34歲的美斯日前（8日）在記者會上落淚表示，自己已為留隊做盡一切，包括同意減薪五成，但最終仍因球會「財務和結構性障礙」原因，遭西甲賽會阻撓。今日（11日）多間外媒透露，美斯已經同意巴黎聖日耳門（PSG）的合約，即將簽下一紙兩年的合約，傳扣稅後年薪高達3,500萬歐元，折合約3.19億港元。



巴黎聖日耳門（PSG）宣布美斯正式加盟。（PSG官網）

美斯13歲加入巴塞隆拿青年軍，2004年在一隊初登場，是球會歷來最佳射手，上陣778次為巴塞攻入672球。效力巴塞21年，34歲的美斯日前（8日）在記者會上落淚表示，自己已為留隊做盡一切，包括同意減薪五成，但最終仍遭西甲賽會阻撓。對於去年曾要求離隊，但最終留隊，在記者會上他表示：「我不想離隊，這是我愛的球隊，我不希望現在這一刻發生。去年，我的確想離開過，但今年我想留隊，所以我現在很失望。」

34歲的美斯日前（8日）在記者會上落淚表示，自己已為留隊做盡一切，包括同意減薪五成，但最終仍遭西甲賽會阻撓。（Getty Images）

效力巴塞21年，美斯曾為球會贏得無數錦標，附帶無數廣告等龐大利益，亦為巴塞創下年賺10億歐元的傳奇。美斯離隊消息震驚不少球迷，有網民在討論區發文「美斯離隊對打工仔的10個啟示」，「勸告」一眾上班族，曾是全球人工最高的打工仔美斯，如今就算肯減薪一半都未能留隊，再強的打工仔，35歲都可能會有職業危機。

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同場加映：乞食科Fresh Grad灰爆呻冇出路 網民忠告：有家底先好為興趣揀科

大學聯招（JUPAS）將於8月12日公佈結果，獲得大學錄取固然高興，不過高興過後，成為大學生自然又有新煩惱。近日有網民在連登討論區灰爆訴苦，指自己讀了「乞食科」，結果進修不果、想投入職場又處處碰釘，令他欲哭無淚，不少網民紛紛留言，給予一針見血的忠告。

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

👇👇👇究竟大BOSS係咩？記得睇到最後！👇👇👇

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點擊睇全文：18個自掘墳墓壞習慣 熄燈玩電話、唔刷牙 網民：衰呢樣遲早出事