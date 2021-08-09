東京奧運曲終人散，日本跟香港只得一小時時差，加上政府買入轉播權，令香港市民可以全程直撃，見證港隊今年佳績 —— 張家朗在男子花劍奪金、何詩蓓兩奪銀牌，乒乓女團摘銅、車神李慧詩苦戰下贏得銅牌。奧運完結，不少網民都表示，自己患上了奧運後遺症。



香港運動員的出色表現，令市民對奧運熱情大增。（圖片來源：Getty Image、美聯社、HK01高詩琦攝）

一連兩星期精彩刺激的比賽，香港觀眾日追夜追，朝早睇游水，下午睇排球、乒乓波，夜晚有羽毛球同大量金牌戰，長開電視或手機直播，已成為過去兩星期的生活日常。隨著奧運完結，大家的生活又「回到正軌」，不少網民都坦言不適應，失去了心靈寄託。

有打工仔網民表示，奧運過後會專心工作，因為不用再偷偷開電話看賽事。亦有網民指不經不覺，已經看了兩星期比賽，每天由早看到晚，現在電視只剩普通節目，十分不習慣。

👇👇👇按圖看香港人7個奧運後遺症👇👇👇

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同場加映：東京奧運｜香港人睇直播的另類娛樂 網民盤點40句廢到笑主持旁述

今年香港多個電視台都有直播奧運賽事，大家可以瘋狂轉台睇比賽。有觀眾注意到，各台的賽事旁述，不時出現搞笑又抵死的評論，在緊張的賽事中，為大家帶來另類娛樂。歌手鄭中近日在Facebook發文：

適逢奧運又嚟啦，大家肯定聽到好多「精彩」嘅旁述，我自己都聽唔少，聽到我肚都痛埋。。。笑到￼唔啱你哋又貢獻吓。我嚟先「開波嗰個就要決定個波去邊。」「李慧詩跌咗落復活賽，佢一定好想復活！」──鄭中基facebook



帖文一出，即引來大量網民留言，更有人回帶以前出現過，抵死又啜核的旁述，「得到一面金色的金牌！」、「如果繼續畀佢哋領先，佢哋就會贏。」連前體育記者伍家謙、導演谷德昭等都有留言分享，笑翻一眾網民。

👇👇👇按圖看網民分享香港旁述廢到笑語錄👇👇👇

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東京奧運開幕首週10大名場面 張家朗奪金、伍家朗是港人永遠的痛

還在回味奧運嗎？記得張家朗奪金一刻的激動之情嗎？奧運開始後，出現了很多振奮人心的故事，同樣也有不少罕見的有趣場面，更少不了奇人異事和膠事。大家還記得開幕時騰訊搞的大烏龍嗎？切掉台灣入場時不小心連中國的入場也錯過了，在名場面集合中可說是「先聲奪人」。《開罐》為大家整理了開幕一週的10個名場面，一起來看看吧。

👇👇👇按圖看奧運首週10個名場面👇👇👇

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