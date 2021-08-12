無綫（TVB）凌晨時段陸續重播放經典青春偶像劇，繼《撻出愛火花》後又播出《當四葉草碰上劍尖時》。《四葉草》系列對不少8、90後來說，仍是童年的經典偶像劇。第一輯的《當四葉草碰上劍尖時》2003年在翡翠台首播，及2004年暑期在翡翠台首播的《赤沙印記@四葉草.2》，播出至今已相距17、18年，那些年陪伴住大家成長的四葉草出身男星現況到底怎樣呢？



《當四葉草碰上劍尖時》宣傳照（網上圖片）

《四葉草》系列可謂TVB最經典的校園青春劇之一，首輯以劍擊花劍和校園編輯部為題材的《當四葉草碰上劍尖時》，講述一群年青人朝理想勇往直前，發展出熱血友誼和浪漫戀情。主角們均起用新演員，是TVB難得一見的偶像劇。加上情節風格夠young，追夢、熱血、愛情齊備，當年更成功引起觀眾對劇中運動劍擊的關注。

《赤沙印記@四葉草.2》宣傳照（網上圖片）

2004年暑期在翡翠台首播的第二輯《四葉草》系列《赤沙印記@四葉草.2》，以沙灘排球為題材，一眾年輕女演員換上清涼運動服，為學界比賽而奮鬥。雖然當年話題性十足，但主角們已經鮮有出現在幕前，《赤沙印記@四葉草.2》可說是偶像劇的歷史文物。播出至今已相距近20年，那些年陪伴住大家成長的四葉草出身男星現況到底怎樣呢？

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同場加映：乞食科Fresh Grad灰爆呻冇出路 網民忠告：有家底先好為興趣揀科

大學聯招（JUPAS）將於8月12日公佈結果，獲得大學錄取固然高興，不過高興過後，成為大學生自然又有新煩惱。近日有網民在連登討論區灰爆訴苦，指自己讀了「乞食科」，結果進修不果、想投入職場又處處碰釘，令他欲哭無淚，不少網民紛紛留言，給予一針見血的忠告。

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

👇👇👇究竟大BOSS係咩？記得睇到最後！👇👇👇

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點擊睇全文：18個自掘墳墓壞習慣 熄燈玩電話、唔刷牙 網民：衰呢樣遲早出事