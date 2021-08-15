所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



《開罐》收到讀者來信，查詢到底如何才能成功潮吹？潮吹跟高潮有沒有關係？看AV時又可以助性嗎？一直以來潮吹都是大家關心的課題，更是不少伴侶的「里程碑」。原來潮吹也有幾個要點，對姿勢亦有特別要求。另外，潮吹亦可以DIY自己練，熟習了之後可以引導對方，一起感受不一樣的性愛。

潮吹可以令雙方在性愛中的享受，更上一層樓。

看著AV做愛是否真的助性？是不是男生都喜歡一邊看AV一邊跟另一半啪啪啪？男性泌尿研究博士許藍方表示，原來大家都誤會了。看AV啪啪啪其實也有時機之分，如果沒有在正確時間看AV，效果分分鐘適得其反，愈做愈頹。

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潮吹應該如何練習？很多人以為潮吹是取決於女生的體質，不過性教育工作者Vera指出，其實可以通過訓練令女生潮吹，而且不是一件難事。她指出潮吹訓練有四大步驟，而且一點都不複雜，她自己本身也不會潮吹，但她每個星期六抽時候訓練，經過5星期終於成功，目前10次做愛有6至7次可以潮吹，成功率至少6成。第一次要達到潮吹，可能要花上30至45分鐘，不過隨著身體愈來愈習慣，所需時間就會愈來愈短。

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情侶在床上如何可以互相令大家有滿足感？有些女生經常可以潮吹，有些只可以間歇性潮吹？有些姿勢容易成功，又哪個姿勢會令潮吹失敗？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，淺入深教大家潮吹。

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同場加映：做愛後即睡惹女友生氣？ 一個動作令她更愛你

啪啪啪之後，大家都會在床上感受餘溫，不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？有網友向男性泌尿研究博士許藍方提出疑問，指自己做愛之後都難抵睡意，女友每每為此生氣。這到底是甚麼回事？許博士更教大家一個動作，化降女友怒氣之餘，更可令感情再進一步。

點擊看全文：【性愛那些事#75】做愛後即睡惹女友生氣？ 一個動作令她更愛你

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