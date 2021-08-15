【Disney+ / 迪士尼+ / High School Musical / HSM / 歌舞青春 】Disney 2006年推出的青春校園歌舞電影《High School Musical（歌舞青春）》是不少90後的童年回憶，男女主角Zac Efron和 Vanessa Hudgens都憑著電影一夜爆紅。屈指一算原來《歌舞青春》播出已15年，劇中的角色長大後的模樣大家還認得嗎？



《High School Musical》劇照

90後的童年回憶《High School Musical（歌舞青春）》由2006年播出至今原來已經15年，男女主角Zac Efron和 Vanessa Hudgens都憑著電影一夜爆紅。外媒《Insider》早前整理出多位主角的現況，網民發現Zac Efron的樣子似乎有些「改造」。

《High School Musical》劇照

當年19歲在戲中飾演 Troy 的 Zac Efron 憑著電影一夜爆紅展開演藝生涯，帥氣陽光的外型迷倒不少少女。但其後傳出吸毒、酗酒等負面新聞，形象插水。近年又為拍電影《沙灘拯救隊》而瘋狂操肌，但有眼利網民發現拍完戲後的Zac發福不少。

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同場加映：四葉草播近20年四葉仔現況差超大！蔡淇浚變飲食鉅子、他轉行賣雞

2004年暑期在翡翠台首播的第二輯《四葉草》系列《赤沙印記@四葉草.2》，以沙灘排球為題材，一眾年輕女演員換上清涼運動服，為學界比賽而奮鬥。雖然當年話題性十足，但主角們已經鮮有出現在幕前，《赤沙印記@四葉草.2》可說是偶像劇的歷史文物。播出至今已相距近20年，那些年陪伴住大家成長的四葉草出身男星現況到底怎樣呢？

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

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