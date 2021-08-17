有人認為外向或內向都是個人性格，沒有好壞之分。但近日，有網民在Facebook專頁CUHK Secrets發文大呻，性格內向的人在社會上總受到歧視，特別是男生，「我自問都係個老實嘅好人，到底點解我由細到大都因為性格搞到諸事不順？」



《大歧的愛》劇照

性格內向的人總是蝕底？日前，有2019年中大商科畢業男生在Facebook專頁CUHK Secrets發文指，「內向人天生就係弱者」，又指自己從小性格內向，中學慘過透明人「除咗班欺凌我嘅MK此外冇乜人留意到我存在」。上到大學選了商科，但同學們都是普遍外向，但自己不善社交，被同學視為異類。感情狀況當然仍一片空白。

Facebook專頁CUHK Secrets截圖

該名中大生又指在學時有找實習，但很多時候都沒有回音，「有好幾次都感覺係interview出咗事」，2019年畢業旅行回港後撞正反修例運動和疫情，一直未能找到工作，「我一路狂send CV，expected salary最低寫到12K，但係send咗幾十份都冇offer」，更直言「內向人天生就係弱者」。

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同場加映：四葉草播近20年四葉仔現況差超大！蔡淇浚變飲食鉅子、他轉行賣雞

2004年暑期在翡翠台首播的第二輯《四葉草》系列《赤沙印記@四葉草.2》，以沙灘排球為題材，一眾年輕女演員換上清涼運動服，為學界比賽而奮鬥。雖然當年話題性十足，但主角們已經鮮有出現在幕前，《赤沙印記@四葉草.2》可說是偶像劇的歷史文物。播出至今已相距近20年，那些年陪伴住大家成長的四葉草出身男星現況到底怎樣呢？

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

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