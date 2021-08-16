【TVB/ 開心速遞 / 愛回家 / 葉蒨文 / 鄺潔楹 / 林凱恩 / 蘇韻姿 / 七公主】 大學開學在即，各位大學新鮮人對4年的大學生活又有甚麼期望呢？《愛·回家之開心速遞》中的香港島大學中的有「島大四美」蘇韻姿、葉蒨文、林凱恩和鄺潔楹，又是不是大家夢想中大學女神的模樣呢？



《愛·回家之開心速遞》截圖

不少新鮮人入U前都曾幻想，入到大學會遇上女神同學/男神師兄，出Pool一定無難度。《愛·回家之開心速遞》中的香港島大學，或許是全港電視迷最有親切感的大學，其中的有「島大四美」「熊心如」蘇韻姿、「Candy」葉蒨文、「Bonnie」林凱恩和「Venus」鄺潔楹，又是不是大家夢想中大學女神的模樣呢？

網上圖片

「島大四美」憑《愛·回家之開心速遞》的入屋角色極速上位，其中飾演仙氣女神「Venus」的鄺潔楹（Judy），最近在無綫熱播劇集《七公主》飾演一名實習事務律師兼業餘劍擊手，憑甜美外型及155cm身高，被網民封為哈比女神，在TVB一眾美女中脫穎而出。但早前有網民翻出Judy黑歷史，指她多年前拍廣告的照片與現在截然不同，有整容之嫌。

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同場加映：四葉草播近20年四葉仔現況差超大！蔡淇浚變飲食鉅子、他轉行賣雞2004年暑期在翡翠台首播的第二輯《四葉草》系列《赤沙印記@四葉草.2》，以沙灘排球為題材，一眾年輕女演員換上清涼運動服，為學界比賽而奮鬥。雖然當年話題性十足，但主角們已經鮮有出現在幕前，《赤沙印記@四葉草.2》可說是偶像劇的歷史文物。播出至今已相距近20年，那些年陪伴住大家成長的四葉草出身男星現況到底怎樣呢？

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

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