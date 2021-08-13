披荊斬棘的哥哥｜7大港星另類巔峰　謝天華單手神技/他是天后舊愛

芒果TV去年推出由30+女藝人組女團節目《乘風破浪的姐姐》後大受歡迎，今年乘勝追擊推出「哥哥版」，最後由33位男藝人參加的《披荊斬棘的哥哥》昨日（12日）首播。

參賽者不乏一眾為人所知的港星坐陣，包括主演《古惑仔》的幾位主角林曉峰、陳小春及謝天華，因此節目一播出已不斷惹來網民熱議。不過大家的確不應看少這群「哥哥們」，皆因他們各人的星途上其實都有不少另類事業巔峰，讓《開罐 Opener》為大家細數一下！



《披荊斬棘的哥哥》（下稱《哥哥》）從正式播出前，其實已引起不少香港網民的反應，皆因大家都找到相當熟悉的面孔，例如《古惑仔》的林曉峰、陳小春及謝天華、黃貫中及張智霖等。但網民們的反應大多偏向負面，表示「夾埋多過300歲仲好意思叫哥哥」、「成班呀叔知唔知醜呀」、「全部喺香港都半紅不黑但而家變神枱」。

《披荊斬棘的哥哥》有不少熟悉的面孔，如林曉峰、陳小春及謝天華。（官方圖片）

部份網民亦對他們在節目的表現有所懷疑，例如「林曉峰同謝天華究竟可以表演啲咩」、「一定翻炒古惑仔唱友情歲月」。結果首集播出後，《古惑仔》三人果然以《友情歲月》打響頭炮，超Chok表情加充滿懷舊感的舞步，確實……大家不妨自己感受。👇👇👇點圖睇三位熱情演出👇👇👇

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話雖如此，能被節目組邀請得還是「有返咁上下」，就算各位哥哥們在大家心中是半紅不黑，他們都曾經紅極一時，有著自己星途上的另類巔峰！👇👇👇點圖睇7大哥哥以前有咩另類威水史❤️👇👇👇

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一眾港星以外，其實還有中台兩地的哥哥們，一起來看看都有誰！👇👇👇點圖睇《披荊斬棘的哥哥》所有參賽者👇👇👇

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