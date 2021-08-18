新冠疫情爆發至今已經接近一年半有多，各國人民都被困家中無法旅行，都幾乎忘卻了坐飛機的感覺。近日阿聯酋航空一個廣告喚起了大家在空中飛翔的記憶，廣告中一幕超高空全景航拍鏡頭震撼到日本，日本觀眾紛紛討論影片中的畫面到底是電腦CG還是實景拍攝呢？



（FNN NEWS）

日本媒體FNN NEWS報導，阿聯酋航空的廣告在日本引起了話題。廣告現已有接近400萬觀看次數，片段中見到一位空姐手持幾塊白色板，上面寫了不同訊息，看似平平無奇，但之後的畫面卻震撼所有人。當鏡頭漸漸拉遠，見到空姐站在哈利法塔頂端，鏡頭再拉遠則從高空角度見到杜拜街道的面貌。哈利法塔是世界上最高的建築物，位於杜拜，高828米，有169層，是香港國際金融中心的兩倍高度。

廣告展現了超高空全景畫面，讓觀眾好像隨著鏡頭飛起來一樣，喚醒了以前去旅行的回憶。不過日本觀眾就熱烈討論這幕壯麗的畫面這到底是電腦CG畫面還是實景拍攝呢？廣告中的空姐原來現實中不是空姐也不是演員，到底她又是誰呢？

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同場加映︰日YouTuber為收視當街亂指路人拍過AV 無碼公開女生尷尬表情捱轟

YouTuber是近年新興職業，不少年輕人都設立頻道拍片，想打響名堂。不過作為資訊發佈者，YouTuber亦要小心言行。最近日本新手YouTuber組合「おこさまらんち」為拍片對不認識的路人做了一個低劣的惡作劇，結果差點被告，還要拍片謝罪，不過網民卻還覺得他們的道歉無誠意，大家認為如何呢？

おこさまらんち是日本新晉YouTuber，主要成員有3個，分別是Kaisei、Egaso及Sora。他們在2021年7月4日才上載第一條短片，至今有4430個訂閱數，他們在自我介紹中形容自己是「以大阪為據點，做些任意妄為的事發布上網的頻道。」他們一向的拍片風格都是比較大膽、以性為造題的。

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在8月2日，他們上載了一條名為「【神回】街中に居る女の子に『A○で見た人だ！』と叫んでみたらwwww」（試試朝著街上路過的女生大叫「你是AV裡的人」。）的短片。影片中，他們在大阪街頭隨機向路過的女性大叫「你是Pornhub裡出現的人吧！」、「我在AV中見過你！」、「你有演出AV吧！」等。胡亂指認女性是AV演員，並拍攝路女生們的尷尬反應，不經馬賽克處理就上載影片。影片立刻引來網民炮轟，甚至有律師留言指他們可能犯了誹謗罪，他們最後才拍片道歉了事，然而網民並不受落，認為道歉沒有誠意，你又覺得如何呢？

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同場加映︰小丸子老豆後生好靚仔！10個卡通爸爸年輕照對比 有個人凍齡不老

《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》這些經典作品陪伴不少香港人成長，大家也十分熟悉主角的爸爸媽媽，不過你有見過他們年輕時的樣子嗎？以下這10個卡通爸爸大家就常見，不過他們的年輕樣連粉絲都未必知道！

【1】大雄爸爸，野比伸助。（《多啦A夢》）

《多啦A夢》中，大雄的爸爸野比伸助是個典型的上班族，平日在公司辛勤工作，偶爾在家會活潑一點，鬧鬧笑話。伸助身材圓滾滾，有肚腩，看起來比大雄媽媽還矮。原來他年輕時也不高，同樣是個上班族，與現在不同的只是髮型，反而大雄媽媽年輕時是個大美女！

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