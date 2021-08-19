東京奧運雖然已經閉幕一段時間，但奧運的熱潮仍未減退。不少選手在回到所屬的地區之後，都陸續開展一連串的「後續活動」，例如香港的選手於8月19日上午坐開篷巴士巡遊與市民見面。在韓國，不少選手都被邀請上節目作客，其中在男子佩劍團體賽奪得金牌的選手吳尚旭，近日頻頻於人氣綜藝節目亮相。憑著帥氣的外表和1.92米的高挑身材，成功俘虜一眾女粉絲的心。



吳尚旭

1996年9月30日出生的吳尚旭，現年24歲，是韓國今屆出戰佩劍團體賽中最年輕的選手。他自小學二年級起，跟隨哥哥一起學習劍擊。不過，劍擊運動在韓國被視為「貴族運動」，學習的費用比其他運動相對上高，吳尚旭的父母曾經一度因為未能同時負擔2個兒子的劍擊學費而考慮讓他中斷。幸好，當時教練認為他有無限的潛能，在多次游說之下，最終得以令他繼續接受訓練。

現時身高1.92米的他，是隊內的最長身選手。高挑的身材，令他在劍擊上有很大的優勝。不過，原來他在中一的時候只得1.6米高，兩年後才「暴風成長」至1.87米。

除了長得帥之外，吳尚旭的劍擊實力亦十分亮眼，現時還是世界排名第一的選手。他曾經在2019年曾經於世界擊劍錦標賽及亞洲擊劍錦標賽的個人軍刀項目中分別奪得2面金牌。可惜，今屆奧運的個人佩劍賽中，他於八強戰因為誤審錯失兩分而出局。不過，他與隊友則於佩劍團體賽奪得一面金牌。

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相信一眾女粉絲都十分關心他的感情狀況吧！那記者就要告訴大家一個十分可惜的消息，就是吳尚旭已經有女朋友了！他的女朋友亦是一名劍擊運動員，名為洪孝珍，1994年出生，比吳尚旭大2年。俊男美女，加上同樣都是玩劍擊，不得不說真是「天生一對」！

吳尚旭與女朋友

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