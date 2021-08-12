性愛冷知識︱體毛多等於性慾強能力勁？許藍方：看這一點才準確

只要你稍微體毛多了一些，就一定會有遇過些白目人士，用不懷好意的笑容看著你，問說：「那你需求是不是很大？」遇上這樣的人，真的很想嗶嗶嗶！警察！就是這個人性騷擾！面對這樣的江湖流言，兩性研究專家Dr.She許藍方博士又要來破除既定印象啦！



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愛愛想性福快樂，和大腦有關係

許藍方博士也補充，假裝說，今天這個男生尺寸ok、持久度也好，確實讓女生達到生理高潮，但是心裡卻不是很舒服，這樣也能說這個人的性能力好嗎？所以，性能力好並不等於性滿意度高，停留尺寸、硬度、持久度等膚淺的「性能力好」的定義，真的沒有必要。

我們在追求「性」這件事的時候，終極目標絕對是滿意、開心、愉悅，而這一切的感受，全部都來自於大腦，燈光美、氣氛佳、兩人之間的契合度高，即便時間不長，還是可以給彼此滿滿的性福感。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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