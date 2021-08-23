【 大學生 / 求職 / 職場 / 求職廣告 / Job Description / Fresh Grad / 畢業/ 畢業生 / 應屆畢業生人工 / 薪金】 畢業季節不少大學應屆畢業生開始找工作，但初出茅廬的職場菜鳥看著求職廣告中虛無飄渺的 Job Description （工作描述）看得一頭霧水。有職場 KOL 拆解求職廣告Job Description的含義，不少網民大呼認同。



任職大企業市場部主管兼職場 KOL Sarah Steele，早前在個人社交平台上分享一段影片，毒舌拆解求職廣告Job Description的真正含義。簡單一句「同事之間融洽公司就像大家庭」 （''We are all family here''）看窩心，但在Sarah眼中卻是中伏先兆！

《大叔的愛》劇照

Sarah指公司在求職廣告Job Description寫明「希望同事當公司是大家庭」，老闆的心底話通常其實是想講「因為我們視你為家人，所以你對公司不用計較太多，對吧？」網民都深有同感指Job Job Description中出現「family （家庭）」一字的通常都是伏工，要不然都不會用家庭道德綁架你！

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Sarah亦指如果在求職廣告Job Description中見到，「能夠在急速節奏的環境下工作」（“Able to work in a fast paced environment” ），老闆的心底話其實是「一個人至少要做三個人的工作，要將16小時的工作濃縮成8小時，因為公司只會付最低工資。」

如見到Description中寫「能獨自在死線前完成工作」（“Able to meet strict deadlines with minimal supervision ”），老闆其實是想講「太多人走了，亦不打算請人，沒有人會教你該如何做，但總之你在Deadline前要交貨」。初出茅廬的職場菜鳥，看著求職廣告中虛無飄渺的 Job Description （工作描述）看得一頭霧水，如果不想中伏就要仔細了解消楚工作性質了！

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