【 大學 / 大學生 / 畢業/ 畢業生 / 應屆畢業生人工 / 薪金 / 職場 】畢業季節不少大學應屆畢業生開始找工作，早前有網民在討論區發帖，集思「工作10年後悟出哪些職場道理 」，網民紛紛留言句句有血有汗。



《大叔的愛》劇照

每年第三、四季大批應屆大學畢業生紛紛投身職場，求職網站JobsDB的調查顯示，2020年度大專畢業生首份工作的平均月薪為16,077港元，較2019年度的16,692元稍低。正值畢業季節，不少大學應屆畢業生開始找工作。早前，有網民在討論區發帖，集思「工作10年後悟出哪些職場道理 」，直指後悔當年大學畢業找工作時沒早點看透。

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有網民分享，懂匯報工作的同事，比努力工作的同事更被器重。網民感嘆職場最亮眼的，不是默默低頭工作的勤力同事；而是懂告訴老闆自己做了些甚麼，讓人知道他有甚麼貢獻的同事。有時候在職場上低調，會讓你的努力顯得不變得毫不起眼，懂得適時匯報，比努力工作更重要。

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同場加映： 職場菜鳥見工總結 面試官N個動作暗示唔請你：佢一講呢句死梗

常言道：等待是最痛苦的煎熬。面試已經夠緊張，面試之後擔心自己表現得不夠好、害怕自己得不到Offer、不知道何時才可以放下心頭大石的不安在面試後才席捲而來。近日，網民瘋狂熱議如何判別面試是通過還是失敗，更有網民總結多次失敗的慘痛經驗指，如果面試官在結束時說了以下一句說話，通常失敗的機會都很高！

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同場加映： 職場前輩投訴90後同事：放工唔睇短訊

放工後可否不回覆工作訊息？有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

打工仔有兩部電話是否是「死罪」，放工不覆短訊得唔得？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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點擊內文：職場前輩鬧90後同事 分公/私事電話放工唔睇msg 專家：揾自己笨