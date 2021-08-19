芒果TV去年推出由30+女藝人組女團節目《乘風破浪的姐姐》後大受歡迎，今年乘勝追擊推出《披荊斬棘的哥哥》，有不少熟悉的面孔如林曉峰、陳小春及謝天華等港星參加。但有網民指「夾埋多過300歲仲好意思叫哥哥」，比起「哥哥們」的落力演出，哥哥背後的大嫂團更得網民歡心。



《披荊斬棘的哥哥》有不少熟悉的面孔如林曉峰、陳小春及謝天華等港星參加。（《披荊斬棘的哥哥》截圖）

在《披荊斬棘的哥哥》33位哥哥中，有6位都來自香港，包括黃貫中、陳小春、謝天華、張智霖、梁漢文和林曉峰。但有不少香港網民並不賣帳，指「越睇越尷尬」、「夾埋多過300歲仲好意思叫哥哥」、「古惑仔」三人組都已成「古惑佬」，但無論世事變改「佢哋一定翻炒友情歲月」。

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比起披荊斬棘的哥哥，網民指更想請「阿嫂出山」，在討論區發帖「披荊斬棘的哥哥！甚麽時候請哥哥們的太太來當助陣嘉賓」，又指各位阿嫂們年輕時候的巔峰神顏可組成「披荊斬棘的組組」直接出道。

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