日本曾發生一單轟動全國，甚至驚動了中國與巴西的「人肉快遞兇殺案」，一位護士在下班後離奇失蹤，後來被發現殺害並藏屍在貨倉內的巨型快遞包裹中，而收件人和寄件人竟然都寫著死者的名字！真正兇手的犯案目的和手段讓人毛骨悚然，事發經過迂迴曲折，當中更涉及另外一名中國留學生，離奇程度比日劇還要精彩！



綜合日媒「朝日新聞」、「SANSPO」和「FNN NEWS」報道，這單「人肉快遞藏屍案」發生在2014年，當年29歲的岡田里香在大阪府西城區一家養老院當護士，平常很少無故缺席的她卻在3月21日下班後離奇失蹤，父母和同事曾多次致電手提電話也沒人接聽，獨居的住宅內亦空無一人，卻偶爾會收到她的訊息「報平安」，非常詭異。

經過警方調查後，發現岡田里香的屍體被運送至距離超過500公里的東京，藏在八王子市內一個租借的倉庫內。死者被放在一個長形速遞紙皮箱中，身中有多處刀傷並嚴重腐爛，單據顯示包裹從死者的住宅寄出，寄件人和收件人居然都寫著「岡田里香」，當時不少人都誤以為這單案件是她的自導自演。

然而，警方很快便揭發真正兇手另有其人，她竟然是一位日裔巴西人，更是死者多年沒有聯絡的中小學同學！最令人震驚的是，她招供承認自己殺害岡田里香的原因是為了盜取其身份，然後潛逃到中國上海生活，而犯案背後真正的原因居然和一位中國留學生有關......

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死者失蹤經過

2014年3月21日，大阪府西城區一家養老院的看護士在下班後失蹤，事主的名字叫岡田里香，當年29歲，獨自居住在大阪的市營住宅。翌日公司收到來自以她名義發送的郵件，內容寫著「我要請假」，因此身邊親友都未有懷疑。

然而，岡田里香在請假後的行為變得十分詭異，平日頻繁更新Facebook動態的她突然停止更新，而她的父母曾經幾次打電話也沒人接聽，可是卻會收到來自岡田里香電話的訊息聯絡報平安。

由於岡田里香請假的日數太長，同事決定到她的住宅拜訪了解發生什麼事，可是多次按門鐘也沒有反應，之後致電里香的電話也沒人接聽。同事起疑心之際，突然收到來自里香手機的信息，表示「我在很遠的地方，暫時不能回來。」

5月2日，岡田里香已經沒有上班快兩個月，雖然她有繼續與外界聯絡，卻沒有露面和打電話，她的母親感到事情不對勁，決定趕到她的住處，用後備鎖匙強行闖入，卻發現屋內空無一人，地上有明顯的血跡，於是立即報警。

尋找屍體過程和疑點

雖然岡田里香行踪不明，但根據警方調查，發現她在這段時間內有持續利用信用卡消費，其中最奇怪是在4月下旬支付位於東京八王子市一間貨倉儲存服務，於是立即找到該貨倉並進行搜查。

貨倉裏有一個接近2米長的快遞紙箱，倉內傳出陣陣臭味，打開後發現入面躺著一具嚴重腐爛的女性屍體，遺體被緩衝物料和一層塑膠膜包裹著，後來證實遺體是失蹤兩個月的岡田里香，相信已經死去一段時間。

裝著屍體的紙箱是從死者位於大阪的住所寄往東京某民宅的地址，最詭異的是，不論是收件人和寄件人都寫著「岡田里香」，而包裹上的寄送物品名稱則寫著「人偶」，當時透過電話接收預約的快遞公司職員透露，寄件者形容裡面是「黏土製的公仔」。

警方向媒體公佈消息指，岡田里香的屍體上有幾十處刺傷和割傷的痕跡，很大機會是在大阪的住宅內遇害，不過由於沒有反抗的痕跡，不排除的熟人犯案，而且在殺害死者後繼續用利器刺向屍體。

警方破案緝捕兇手

雖然包裹單據上的寄件人是死者「岡田里香」，但警方發現預約的電話號碼是屬於另一名女性，追查後發現裝有死者遺體的包裹上有她的指紋，因此將她列為重點嫌疑人。

疑犯的名字叫オーイシ ケティ ユリ（譯名「大石尤里」），是一名日裔巴西人，她是死者的小學及中學同學，高中畢業後回到巴西生活，後來又來到日本東京工作，居住在八王子市的公寓中。

警方調查後發現更多細節，岡田里香與疑兇本來已經十多年沒有聯絡，但死者遇害前一個月突然在Facebook分享與小學同學聚會的照片，更興奮地表示「他們是住在東京，很難得才見一面的朋友」，其中一位參加者就是大石尤里。

警方掌握大量證據，決定拘捕大石尤里時，卻發現她早在5月頭潛逃中國上海，最令人驚訝的是，疑犯是利用死者的護照，換上自己的照片後從日本出境，卻沒有人發現！

大石尤里的行蹤開始浮上水面，警方發現她在死者失蹤期間，利用「岡田里香」的名義申請了多張信用卡，分別在日本和上海都有消費記錄，而且金額高達100萬日圓（約港幣7萬多），而死者失蹤後發送給雙親的電郵，也是來自中國。

由於疑犯身處中國上海，日本警方也束手無策。最後不堪壓力的大石尤里在犯案兩年後，即是2016年主動走到上海的日本總領事館投案自首，然後被中國當局以非法入境的罪名拘捕，並於2017年遣返日本，大阪警方以涉嫌欺詐、搶劫殺人罪等將她拘捕。

大石尤里的犯案動機

大石尤里被捕後終於供出殺人動機，竟然與一名中國女子有關，而那場小學同學聚會則是精心策劃已久的一場騙局。事件觸發點是擁有巴西國籍的大石的日本居留權，案發當時她的日本簽證已到期多年，無論租屋和找工作都非常困難。

警方調查發現，大石尤里在潛逃中國前，曾經與一位中國籍女性同居，而且該名女性剛好在死者失蹤前離開日本到上海。原來這位中國女性是名留學生，2008年在打工的地方認識疑犯並成為好朋友，其後更為了接濟沒有居留權的大石，兩人在東京八王子市同居。

2013年，大石尤里的室友畢業，並決定回中國上海就業。對於即將失去一直照顧她的好朋友，大石感到十分驚慌，認為自己不可能一個人繼續在日本生存，希望能與中國友人一起離開，但是她卻因為沒有合法的身份和資金。

於是，大石尤里看上了很久沒有聯絡的小學同學岡田里香，邀請她參加同學聚會，但其實是想拜託她協助偽造護照，卻遭到死者一口拒絕。之後她帶著利刀，到訪死者位於大阪的家，再次請求她的幫忙，但再次受到拒絕，於是狠下毒手殺害岡田里香。

事後發展

2014年的殺人案件，因為涉及中國、日本和巴西三個國家的引渡條約而遲遲未能逮捕疑犯。經歷了5年，日本警方於2019年才能真正將兇手送上法庭，最後於日本法庭向大石尤里判處無期徒刑。

大石尤里被問到殺人的理由，她表示：「我只想重置人生，代替別人過普通生活，除了殺死別人也沒有其他方法。」

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