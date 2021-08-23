【香港小姐 / 港姐 / 關禮傑 / 關楓馨】《2021香港小姐競選》昨晚（22日）舉行準決賽，20位佳麗分成4組進行才藝表演，今屆佳麗之一，藝人關禮傑的女兒關楓馨的鋼琴表演卻意外成為熱話，兩父女同台演出，被網民力斥打茅波。

其實娛樂圈也有不少星二代，不少都靠自己打出名堂，成就及知名度甚至比父母輩更高！《開罐》合集了10個星二代，他們都憑個人實力在圈中闖出一片天！



（TVB 影片截圖）

事緣，關楓馨所屬的紅組表演小型音樂劇，關禮傑陪同女兒表演彈鋼琴，不諳琴藝的關禮傑在台上彈奏幾粒音，不足5秒就轉身落台，網民紛紛指關楓馨「有特權」、「開外掛」」、「帶埋阿爸返工」，對其他參賽佳麗不公；亦有網民力撐「當年湯洛雯阿爸夠係演員，都三甲不入啦」。

被外界指靠父蔭，關楓馨指「大家睇到我哋表現、比賽，留返畀觀眾自己決定。」（陳順禎 攝）

被外界指靠父蔭，關楓馨受訪時指「大家睇到我哋表現、比賽，留返畀觀眾自己決定」；關禮傑早前亦表示「女兒靠自己實力、不會「走後門」，又回應外界常指女兒靠父幹「其實佢仲叻過我啦」。其實關楓馨英國教育碩士畢業，參選前任職教師，亦多次出席品牌活動，甜美的外型未入行已備受傳媒關注。

不靠父幹都最後成功入屋，靚湯就是最強例子！（roxannetong@IG）

有網民將關楓馨與同是星二代的「靚湯」湯洛雯比較，爸爸是前TVB藝員湯鎮宗、叔叔是當年「無綫五虎將」的湯鎮業，湯洛雯2012年選港姐入行，雖然當年被視為大熱，但最後三甲不入，只獲得「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」兩個獎項。

湯洛雯2012年選港姐入行，雖然當年被視為大熱，但最後三甲不入，只獲得「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」兩個獎項。（roxannetong@IG）

湯洛雯其後簽將TVB接拍多套入屋電視劇，乖巧甜美的形象讓她有極好觀眾緣，現在講起湯洛雯相信大家第一時間會 先想起「靚湯」這個外號，而漸漸淡忘她是湯鎮宗的女兒了吧。

👇👇👇按圖看10位超強香港星二代👇👇👇

+ 50

近年有不少星二代加入娛樂圈，頭頂著星爸星媽的光環，每一步走來的確不易。但不少星二代不但有顏值，又有學歷，而且個個都十八般武藝，又有一兩個隱藏技能旁身，不必靠父母都可以在行內大有作為。

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：18個讀神科明星 Edan讀港大BBA、她讀科大電子工程

香港不少明星不但學歷高，而且更選讀出名難入的神科，不過最後都因為追夢而入了演藝圈，展開人生另一個旅程。《開罐》搜集了18個娛樂圈中的明學霸，當中有人讀電子工程、專攻電腦板，更有人讀全球最top的EMBA，娛樂圈果然卧虎藏龍！

👇👇👇即睇在大學讀神科的十大女神👇👇👇

+ 6

同場加映：杜小喬宣布改名 23位年過三十90後女神

藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬早前也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

+ 14

不少90後女神不但已年過三十，部分更已封盤。究竟你個女神有何近況?點擊看全文：杜小喬宣布改名 23位年過三十90後女神 有人做媽媽、有人已隱退