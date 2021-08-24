早前日本有位確診新冠肺炎的孕婦，在家養病期間突然病情惡化並有小產跡象，然而卻找不到願意收留她的醫院，最後被迫留在家中生產，救護人員趕到現場時，剛出生的男嬰已經斷氣，當場死亡。事件轟動全日本，甚至有人形容日本已經出現醫療崩壞情況，讓不少孕婦感到絕望和擔憂。悲劇發生後，日本產科婦人科學會更訂立一個新準則，要求確診孕婦滿足兩個條件才有資格叫救護車，荒謬程度讓人傻眼。



根據日本媒體「ANN NEWS」報道，今年8月11日，日本一名懷孕29週的30多歲孕婦，於千葉縣柏市内確診感染新冠肺炎，醫生診斷為「輕度染疫」而安排在家養病。一個星期後的早上，孕婦的病情開始變得嚴重，出現腹脹痛、下體出血等早產的徵兆，她召救護車要求送院治療，但居然沒有一間醫院願意收留她。最後這位孕婦在當日下午於家中早產誕下一名男嬰，救護人員於孕婦生產後15分鐘趕到現場，但初生嬰兒已經停止呼吸和心跳，出生後沒有得到適切的照顧而當場死亡。

這單慘劇在「少子化」的日本社會引起很大迴響，不少準媽媽對日本醫療系統失去信心，擔心自己肚裡的小生命不能安全順利地出生。日本婦產科的代表「日本產科婦人科學會」公開回應事件，並對所有感染新冠肺炎後在家中療養的孕婦訂立「叫救護車的條件及指標」，說明需要符合兩項條件才有資格召救護車，而且不保證會有醫院接收，引起大眾不滿。

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日本累計染疫人數已經超過131萬，死亡人數達15000人以上，不論是病床和醫護人手都供不應求，醫療系統壓力超出負荷，光是照顧一般新冠肺炎患者便很吃力，更不要說需要更多人力照顧的孕婦，因此才會出現多間醫院拒收孕婦的情況出現，導致悲劇發生。

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