說到日本黑社會，大部份人都會聯想到「山口組」，但其實還有一個臭名遠播、被政府封為唯一特定危險指定暴力團的黑社會組織－工藤會，其成員在80年代末至00年代分別參與多次大型槍殺市民和前警官事件，甚至襲擊前首相安倍晉三的事務所。

「工藤會」的總裁，現年74歲的野村悟，於2014年被警方逮捕，近日（8月24日）於福岡地方法院裁定罪成，並判處死刑，成為日本黑幫首領判死首例。有日本電視台直擊逮捕當時現場和重播以前潛入黑幫總部的片段，場面非常混亂。



日本媒體「ANN NEWS」報道，全日本唯一被警方封為「特定危險指定暴力團」的黑社會組織「工藤會」總裁，現年74歲的野村悟，近日於福岡地方法院被判教唆殺人及傷人等罪名成立，判處死刑；而組織第二把交手，現年65歲的會長田上不美夫，則被判以終身監禁。

這是日本首宗黑幫首領被捕後判死的案例，但其實「工藤會」過去的事蹟早已惡名昭彰，不少市民對這次的判決不感意外。組織成立於1949年，當時名叫「工藤組」，主要活動據點是九州地方，最高峰時期有多達1210名成員。他們在80年代末已經參與及策劃多宗殺人暴力事件，包括1988年的老鼠藥大型投毒案導致150人中毒、1990年的家庭餐廳亂槍掃射殺人案、2012年的復仇槍殺福岡前警官案，以及2000年的安倍晉三事務所投彈襲擊案等。

雖然野村悟沒有直接參與部分案件，但作為幕後領導他需要負上最大責任。2014年9月，日本警方動員接近3000多警力，希望將最強黑幫「工藤會」一網打盡，他們直接帶著電鋸和巨型摺疊梯抵達野村悟的大宅門外，超過百位警察強行闖入，最後成功將其逮捕。

最近他被判以死刑後，有電視台播放關於「工藤會」的報道合集，重溫當年直擊大宅外逮捕野村的情況，警方和黑社會成員對峙的場面緊張混亂，亦有多年前記者冒生命危險潛入「工藤會」總部的片段，揭開日本黑社會內部的神秘面紗，👇👇即點擊圖片觀看！👇👇

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其實近年「工藤會」的成員數目已經急劇下降，由2008年的1210人跌至去年底只剩下430人，現在正式判處野村悟死刑後，「工藤會」可以說是接近瓦解狀態，當地警方亦積極遊說成員脫離組織，並成立「社會復歸對策組」，幫助長期隸屬於黑社會的成員在重新回歸社會後的就業問題，至今已經有81人受惠。

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