iPhone 13 或於9月登場，代工的富士康亦有內部流出，不過流出的是招聘考題！一個工廠員工要識甚麼？近日內地瘋傳，一份深圳富士康廠房的招聘試卷，內有8條燒腦題目，令網民O晒咀，大嘆自己連出賣勞力都沒資格：「我只是想去上顆螺絲而已...」



一份據說是深圳富士康人力招聘試題在網上流傳，根據試題，考核的是深圳廠房「普工」，即是普通員工，主要負責工廠內重覆又沉悶、低技術含量的工作。想不到連工廠仔工廠妹，門檻都如此高。雖然這份考卷，未經證實是否真的出自深圳富士康，不過仍引起中國網民熱議，「我都去上螺絲了，還不放過我。」

網上流傳的深圳富士康人力招聘試題。(微博圖片)

有網民認為，試卷中的問題很簡單，是網上常見的智力題和數學題，也有人質疑題目真實性，指現時行內缺人，更表示「有名有姓都會請」。雖然如此，試卷中的題目也引起大量討論，到底題目的答案是甚麼。小編亦研究了一下，得出了一些參考答案，看來我可以去富士康當工人了。

👇👇👇按圖參加富士康考試（附參考答案）👇👇👇

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同場加映：港男日本打工5年親身體驗職場潛規則 收工一定去飲酒、經常OT嗎

日本雖然生活環節舒適，不過職場文化卻似乎有諸多潛規側，令不少人卻步。有在日本工作5年的的網民，在連登討論區發文，指不少人對日本職場有誤解。連登網民「べ」發文，指經常有網民表示，日本職場文化壓力大，「唔啱人做，旅行就啱，長住不了。」不過根據他自己在日本IT企業工作了5年的經驗，認為以上的說法有點以偏蓋全。

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