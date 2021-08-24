說起吉百利朱古力，你會想起甚麼？相信大家腦中都會響起一首洗腦魔性音樂，以及那個眉毛跳舞的經典廣告。當時兩個「木口木面」的小孩，現況最近曝光，想不到他們竟然愈大愈有型！



屈指一算，原來廣告在2009年推出，至今已經12年。廣告中的小男孩，名叫Bradley Ford，女生名叫Georgia Wake，二人在鏡頭前目無表情地擠眉弄眼，加上魔性背景音樂，在全球引起模仿風潮。12年過去，由最近曝光的照片可見，他們已成長為俊男美女，更有各自的興趣和事業。

男生Bradley Ford，在廣告之後曾參演電視劇《Law and Order: UK》、電影《格列佛遊記》（Gulliver's Travels）等。畢業於英國聖瑪麗大學 （St Mary's University, Twickenham），他在網上比較低調，個人社交媒體亦鮮有更新。另外，他亦擁有自己的YouTube頻道，自稱「The Eyebrow Kid」不過只有71個追蹤，出片頻率亦十分低。

👇👇👇按圖看Bradley Ford近照👇👇👇

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面無表情的女孩子，名叫Georgia Wake，在拍完廣告後，同樣未有在娛樂圈發展，只短暫現身於處景喜劇《My Family》，和兒童節目《Horrible Histories》。她畢業於伯克希爾農業學院（Berkshire College of Agriculture）。一反在廣告中的形象，現在是一名充滿鼻環、耳環、紋身的型格女生。除了個人的instagram帳戶之外，亦有經營個人攝影instagram帳戶，不時上載自己的作品。

👇👇👇按圖看Georgia Wake近照👇👇👇

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不只女大十八變，男大都十八變，想不到當年紅極一時的Bradley Ford，YouYube頻道只有71個follow，樣子清純的Georgia Wake，會成為一個狂野型女，不知道他們現在還會不會跳眼眉舞？

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