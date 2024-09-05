「蒟蒻」這種食物，近年來被吹棒成為減肥恩物。市面上推出了不少蒟蒻產品，例如蒟蒻麵、蒟蒻米、蒟蒻烏冬，但其實這些食物又是否真的適合所有人吃？不少韓國網民跟風實試食蒟蒻減肥，但結果卻換來腸胃不適，甚至有人要入院做手術。YouTube頻道「SUBUSU NEWS」就請來營養師及醫生拆解關於蒟蒻的迷思。



蒟蒻／리얼푸드圖片

蒟蒻，取自於一種名為「魔芋」的植物。將魔芋的根部摘出來後，將它摏成粉末，然後再和氫氧化鈣一起煮，就會變成我們所認識的蒟蒻。蒟蒻近年來十分受減肥人士歡迎，因為它熱量非常低，100克大約只有20卡路里左右，加上遇上水之後會發脹，所以容易令人有飽肚的感覺。

蒟蒻的來源——魔芋／YouTube@SUBUSU NEWS

不過，不少韓國網民跟風實試吃蒟蒻減肥後，卻相繼出現消化不良、肚痛、噁心、嘔吐、狂出冷汗等徵狀，甚至有人嚴重到要入院做手術。

▼▼▼點擊圖片查看網民吃完蒟蒻後出現的不適徵狀▼▼▼

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網民A：食完之後胃抽筋，完全消化不到，之後的3日只可以喝水。

網民B：吃完之後十分肚痛，還不停嘔吐。

網民C：睡覺時不停冒冷汗，還一直覺得很噁心很想吐。

網民D：吃完之後嘔吐大作。

甚至有網民分享老公吃了蒟蒻之後，胃一直消化不到而入院的事。去到醫院檢查時，醫生發現蒟蒻已經佔據了胃部2/3的位置。之後的3日，他吊著鹽水，而且只能喝水，希望胃部自行消化蒟蒻。不過，最後蒟蒻都沒有被消化，而事主老公則需要做腹腔鏡手術，將蒟蒻取出來。

韓國家庭醫學醫生姜在憲（譯音）在接受電視台SBS的訪問時解釋，蒟蒻的食物纖維非常豐富，而且遇上水之後會發脹，導致很難消化，所以並不適合腸胃敏感或腸胃功能較弱的人進食。

▼▼▼點擊圖片查看醫生講解食蒟蒻時要注意的3個事項▼▼▼

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雖然現時市面上很容易就能買到蒟蒻產品，而且烹飪的方式亦不會太複雜，但吃過量的蒟蒻，反而會對身體造成不好的影響，所以大家在進食蒟蒻的時候，記得留意以上的注意事項！

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