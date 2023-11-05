減肥｜168斷食法原來有禁忌　營養師呼籲：9種人不要輕易嘗試！

現代人工作忙碌，很難能空出時間去健身房運動，因此許多人會選擇使用168斷食法來減肥，但營養師程涵宇提醒，有一些人則要放棄這種減肥方法，不要輕易嘗試。



程涵宇在臉書表示，「168間歇性斷食法」就是將一天當中的進食在8小時內完成，其餘的16小時禁食，也就是只能在固定的時間裡吃東西，而且在斷食的16個小時，身體能夠燃脂達到減重效果，這種方法除了能幫助減重，還可以改善胰島素阻抗、幫助血壓穩定。

不過，程涵宇也說到，其實有9種人並不適合168斷食：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.BMI <18的人

程涵宇表示，已經瘦就不要在追求更瘦了，想要看起來更瘦就要去練肌肉，如果當BMI已經低於健康標準，應該先以健康的體重為優先，維持營養充足的飲食型態，這樣對身體才是好的。

2.沒刻意減重，過去6個月內體重下降超過體重10%的人

如果體重在短時間內大量下降的話，可能罹患某些疾病，建議先找到體重減少的原因，不適合先進行斷食。

3.有消化道急性疾病/胃潰瘍

斷食法長時間空腹會導致腸胃受刺激，可能會加重消化道潰瘍、胃炎的症狀，這類患者應先完成疾病的治療，再與醫生及營養師討論減重。

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4.腎臟疾病患者

程涵宇提醒，對心腎臟疾病患者來說，斷食可能會造成電解質不平衡的危險。

5.患有第一型糖尿病

第一型糖尿病患者需要定時施打胰島素，若突然168斷食可能造成低血糖，要先與醫生及營養師討論。

6.半年內有進行過大型手術

程涵宇提到，手術後身體會需要更多的營養來修復身體組織及適應生理運作，因此這段期間比較不適合斷食。

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7.懷孕和哺乳的媽媽

懷孕及哺乳期的母親，是需要充足的營養來供給胎兒的，所以也不適合刻意長時間的空腹節食。

8.青少年、兒童

這些階段的學生正處於發育期間，需要均衡的充足營養，並不建議斷食。

9.有暴食症/厭食症

最後程涵宇解釋，被飲食失調所苦的人，應該要以恢復健康的飲食狀態為優先，同時進行斷食減肥會影響暴食或厭食症狀的療程。

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