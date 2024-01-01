減肥｜5個瘦身時最容易犯的禁忌　越心急體重越易反彈復胖？

很多人在減肥時，為了能夠輕鬆瘦身，經常尋找不需運動的減肥方法，但在這過程中，很容易陷入一些減肥的誤區，了解這些常見的錯誤，不僅可以幫助你更健康地達到理想體重，還能確保減重的過程中，身體狀態維持在最佳。



以下將介紹5大減肥時容易犯的誤區，希望你在追求纖瘦的路上，能夠避免這些陷阱！ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

減肥禁忌一、過度節食

在減肥的旅程中，很多人誤以為減少主食和油脂攝取是快速瘦身的捷徑，初期確實會看到體重迅速下降，但這種方式長期下來，身體會付出代價，可能會發現頭髮變得脆弱，皮膚也漸漸的失去了光澤，事實上，主食和健康的油脂是我們身體所需的重要營養來源，在減肥時，應該注重食品的質量而非完全剔除某些食物，例如，每天攝取適量的主食，約一個拳頭的大小，可以確保身體獲得足夠的能量，同時也不會過量。

減肥禁忌二、不吃早餐

減肥的過程中，有些人誤以為跳過早餐可以減少熱量攝取，但早上7點到11點是人體消化系統的黃金時間，特別是7點到9點，胃部活躍地進行消化工作。如果在這段時間內不吃早餐，可能會導致身體的新陳代謝減慢，進而影響脂肪的燃燒，再加上早餐是一天中的重要餐點，能為身體提供早上所需的能量，幫助我們保持活力和專注力，為了確保減肥效果，每一餐都應該均衡且規律，所以想要健康減肥的朋友，切記不要忽略早餐的重要性！

【相關圖輯】漢堡雪糕都上榜？那些你誤會了的「垃圾食物」原來可以吃得很健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

減肥禁忌三、水果、乳酪代替正餐

在追求減重的過程中，有些人選擇以水果和乳酪作為晚餐的替代品，認為這是一個健康且低熱量的選擇，然而水果和乳酪雖然都含有許多有益的營養素，但它們也含有相對較高的糖分，當這些糖分在晚上攝取，而不是在日間活動時，它們更容易被轉化為脂肪儲存起來，所以若過度依賴這些食物作為晚餐可能會對減重計劃產生不利影響，正確的方法是將水果和乳酪納入均衡的飲食中，而不是完全依賴它們作為主要的食物來源。

減肥禁忌四、拒絕吃肉

在追求纖瘦身材的過程中，有些人會認為「完全不吃肉」是快速減肥的方法，但其實這種做法可能會剝奪身體所需的重要營養，肉類其實是蛋白質的豐富來源，不僅能提供持久的飽足感，還能幫助身體維持肌肉質量，更重要的是，由於食物熱效應，消化肉類所需的熱量比消化蔬菜或主食更多，選擇如雞胸肉、牛肉、魚和蝦等高蛋白食物，可以確保在減肥過程中身體得到足夠的營養。

【相關圖輯】減肥要戒飯竟是錯？營養師稱「份量對就沒問題」一碗飯熱量幾多卡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

減肥禁忌五、急於求成

減肥不是一場短跑，而是一場馬拉松，很多人都會期望在短時間內看到驚人的減重效果，例如一星期瘦5公斤或一個月瘦15公斤，但這種急功近利的心態往往導致報復性的體重反彈，當體重下降得太快時，身體很可能會進入一種「飢餓模式」，使得一旦恢復正常飲食，體重不僅迅速回升，甚至可能超過原始體重真正的減肥之道需要耐心和長期的視角，透過健康飲食和適量運動，讓身體逐步適應新的體重和生活方式，這樣才能確保減重的成果持久且健康。

延伸閱讀：

「偷吃嫩模、癡迷賭博」壓垮8年婚姻？汪峰離婚後首露面遭罵翻，網祝賀章子怡「擺脫三手老男人」

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】