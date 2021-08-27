你身邊有沒有一些睡著後就算地震打雷也叫不醒的朋友？日本有位經常被整蠱節目當作目標的搞笑藝人「クロちゃん（小黑）」，他每次喝醉後都會不省人事，然後在沉睡期間被帶到不同奇怪地方。

最新一期綜藝他又成為了整蠱對象，節目組瘋狂燃燒經費策劃了一場極瘋癲的整人活動，他們趁著小黑喝醉昏睡期間，將他的整間睡房由東京搬到500公里以外的無人島，再將他連人帶房丟在島上，然後命令他想辦法逃離這個小島，簡直就像動漫的異世界轉生！



日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》最新一期的整蠱節目因為過於瘋狂和大手筆，播出後立即登上Twitter討論熱搜排行榜首，相當厲害。今次的受害者是搞笑藝人「クロちゃん（小黑）」，他喝醉後特別容易睡著，而且怎樣叫也叫不醒，曾多次被節目利用這個弱點惡整。

這次節目組騙他參加一個與美女喝酒聊天的清談節目，在錄製期間用後備鎖匙闖進他位於東京的住宅，然後將房間內所有東西搬走，並移動到距離500公里以外的愛媛縣無人島「黑島」。節目組在島上搭建了一間臨時房屋，將小黑的衣櫃、床和所有雜物依照本來的模樣擺放，然後再將喝得爛醉的目標人物送到無人島上的「睡房」，將他丟在空無一人的島嶼上。

睡得不省人事的小黑被戴上消音耳機，加上不容易醒來的嗜睡體質，竟然到翌日早上也完全不知道自己已離開了東京。他醒來後從容地在Twitter向粉絲說早安，然後一如既往地打開房間門口，本應出現在眼前的客廳和廚房，卻變成了沙灘和一望無際的海洋，嚇得他滿頭問號😵！👇👇👇點擊圖片看「無人島整蠱」爆笑全過程😂👇👇👇

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由於這次節目燃燒了大量經費製作，小黑被整蠱後不但沒能立即回到東京，還需要完成節目就安排的「求生挑戰」才可以逃離無人島。房間內有足夠的糧食和食水，亦有求生工具，節目組在島上放置了7粒「龍珠」，並於不同地方安裝了36部隱藏攝錄機，要求他攀山涉水搜集所有龍珠才能逃出無人島！小黑事後在Twitter發文指：「這節目真的瘋了。」

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