《尚氣與十環幫傳奇》9月上映，有份參與拍攝的影星楊紫瓊，8月26日在IG分享多張電影的幕後照片，當中出現了一個香港人十分熟悉的身影 —— 「包租公」元華，令很多網民都大感驚喜！



楊紫瓊上載的其中一張相片中，她跟男主角劉思慕、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu，以及元華合照，元華更是以戲中造型上鏡，更令網民肯定，他在演員名單之中。其實較早前，電影導演Destin Daniel Cretton已上載過跟元華的合照，引起中外網民熱議，更有華語地區網民，對於元莘紅到外國大感驚訝。

元華出現在楊紫瓊上載的《尚氣》劇照中。（楊紫瓊IG）

除了元華之外，香港有不少老戲骨在外國都十分有人氣，例如曾被TVB Hea用的羅莽，在美國黑人心中有特殊地位，更有一個運作超過30年的fans club，亦搞過fans meet，連羅莽本人都大為驚訝。

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作為MARVEL宇宙中，第一套以亞洲人為主角的電影《尚氣》，有梁朝偉已經十分吸引，現在更有元華加入，令人期待到底會有怎樣的化學反應。

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《大叔的愛》反攻日本！劇中黃德斌及Edan呂爵安的婚紗造型猛攻衝擊網民眼球，強大的反差後勁十足。不過這不是第一次有猛男著婚紗，過去也有多位帥氣、大隻，成熟型男演員都著過婚紗，效果爆燈。

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